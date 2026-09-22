У Києві назвали скасування санкцій проти Усманова та Фрідмана ганебним, але "святкування у москві ще можна зіпсувати"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на скасування санкцій щодо російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана і назвав його ганебним та "нічим не виправданим", передає УНН.

Рішення виключити Усманова та Фрідмана з санкційного списку є ганебним і нічим не виправданим. У москві святкують, адже отримали те, чого прагнули: відчуття безкарності, приниження Європейського Союзу та розкол серед європейців - заявив Сибіга.

Втім, за його словами, святкування у москві ще можна зіпсувати.

Закликаю всі держави–члени ЄС уже зараз заявити, що вони запровадять власні національні санкції проти цих двох осіб - резюмував глава МЗС України.

Нагадаємо

У вівторок дипломати ЄС повідомили, що представники держав-членів погодилися виключити двох мільярдерів із санкційного списку щодо росії та продовжити дію санкцій стосовно решти 3000 фізичних і юридичних осіб ще на три роки.