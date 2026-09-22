Європа посилюватиме авіаційну спроможність для боротьби з лісовими пожежами - Урсула фон дер Ляєн

Лісові пожежі в Європі стають дедалі складнішим викликом для рятувальних служб. Вони охоплюють більші території, виникають частіше, а сезон високої пожежної небезпеки триває довше. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності масштабувати підготовку та посилювати спроможність майбутнього європейського протипожежного авіафлоту, пише УНН.

"Лісові пожежі. Вони стають інтенсивнішими, частішими й охоплюють дедалі більші території. Маю сказати, що я надзвичайно пишаюся реакцією Європи - тим, як наші європейські ресурси перекидалися літаками з однієї частини континенту в іншу. Але очевидно, що нам потрібно діяти масштабніше й вчитися швидше", - зазначила Урсула фон дер Ляєн, розповідаючи про пріоритетні напрямки роботи Єврокомісії під час щорічного звернення у Європейському парламенті.

Президентка Єврокомісії також повідомила, що доручила підготувати пропозиції щодо майбутнього європейського протипожежного авіафлоту.

"Ми доручили одним із найдосвідченіших європейських пожежників і фахівців служб реагування на надзвичайні ситуації очолити цю роботу. Вони проаналізують усі аспекти готовності та запобігання пожежам: від цивільно-військової координації до потреби в нових спроможностях. І я попросила їх підготувати пропозиції, зокрема щодо майбутнього європейського протипожежного авіафлоту", - заявила вона.

Необхідність посилення таких спроможностей пов’язують і зі зміною характеру самих пожеж. У ЄС зазначають, що через зміну клімату вони поширюються швидше та тривають довше, а тому Європі потрібно готуватися до ризиків заздалегідь, а не лише реагувати на наслідки масштабних пожеж.

Боротьба з лісовими пожежами у Європі вже не обмежується можливістю окремої країни швидко мобілізувати власні ресурси. Європейська система реагування дедалі більше спирається на взаємодопомогу: техніка та спеціалізовані команди можуть переміщуватися туди, де в конкретний момент виникає найбільша потреба.

У 2026 році ЄС заздалегідь готувався до лісових пожеж. Зокрема, була підготовлена система реагування, до якої увійшли понад 700 пожежників із 14 європейських країн, а також 22 пожежні літаки та пʼять гелікоптерів.

Український досвід як частина системи

Потреба у додаткових авіаційних спроможностях відкриває простір для використання літаків, які спеціально створювалися для боротьби з масштабними пожежами та вже мають досвід роботи в різних країнах.

Одним із таких літаків є український Ан-32П (AN-32P) Firekiller - спеціалізована пожежна модифікація транспортного літака Ан-32. Конструкція цього літака дозволяє скидати до 8 тисяч літрів води або вогнегасної суміші за один виліт - двома заходами по 4 тисячі літрів. Скидання відбувається з висоти близько 40–50 метрів, що дозволяє формувати щільне покриття безпосередньо в районі пожежі.

Літак створювався з урахуванням специфіки роботи в складних умовах. Базовий Ан-32 свого часу розробляли для експлуатації за високих температур і на значних висотах, а під час створення пожежної версії саме потужніші двигуни мали забезпечити необхідну маневреність та можливість точного скидання води в гірській місцевості.

Окрім пожежного обладнання, Ан-32П (AN-32P) зберігає транспортні можливості та може перевозити пожежників і необхідне спорядження. Це дозволяє використовувати літак не лише для скидання води, а й для виконання інших завдань під час реагування на надзвичайні ситуації.

Такі літаки, зокрема, використовує українська авіакомпанія XENA, яка спеціалізується на авіаційному пожежогасінні. За інформацією компанії, літаки і члени команди неодноразово виконували пожежні місії у Туреччині, Греції та Чорногорії.

У 2025 році один із Ан-32П (AN-32P) компанії XENA також залучали до посилення авіаційної спроможності Чорногорії під час пожежного сезону. У червні 2026 року літак знову працював у цій країні — цього разу його залучили до гасіння пожежі в районі Ор'єна, де складний гірський рельєф ускладнював доступ наземних підрозділів.

Європа вже посилює власну систему реагування на лісові пожежі, а міжнародна кооперація стає дедалі важливішою. Український (AN-32P) Firekiller має багаторічний досвід роботи в таких операціях. Цей досвід може стати частиною ширшої європейської системи взаємодії у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

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