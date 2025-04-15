Європейський парламент

Інституції ЄС досягли угоди щодо першого закону про ґрунти, що передбачає п'ятирівневу оцінку їхнього стану. Також створять публічний список забруднених ділянок та принцип "забруднювач платить".
Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова влада незалежна.
Петро Порошенко за 2024 рік задекларував 4,6 млрд грн доходу, що в 30 разів більше, ніж у 2021. З них 1,21 млрд грн виведено за кордон.
Європарламент позбавив імунітету Петера Бистрона з АдН, після публікації фотомонтажу з гітлерівським привітанням. Інцидент з публікацією провокативного колажу відбувся після відсторонення від посади українського посла в Німеччині Андрія Мельника.
Президент України наголосив на неприпустимості ігнорування наслідків війни та нормалізації агресії. Він подякував міжнародним партнерам за підтримку України.
Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на розробку безпілотників. Це частина пакету допомоги у 2 млрд євро до 2025 року для зупинки агресії рф.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Лідера французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні державних коштів. Також у справі проходять ще вісім євродепутатів.
Французький суд розглядає справу Марін Ле Пен щодо нецільового використання 3 млн євро з Європарламенту. Їй загрожує штраф, ув'язнення та заборона балотуватися на виборах.
Юридичний комітет Європарламенту підтримав позбавлення імунітету Петра Бистрона з "Альтернативи для Німеччини" через його проросійську позицію та дії, несумісні зі статусом євродепутата.
Єврокомісія планує відкликати проєкт директиви про скасування сезонного переведення годинників через відсутність консенсусу в Раді ЄС. Остаточне рішення очікується за кілька місяців.
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Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у Брюсселі через підозру в корупції євродепутатів. Лобісти могли платити хабарі за вплив на рішення ЄС.
Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку України, закликавши ЄС сприяти гарантіям безпеки та прискорити переговори про вступ. Також закликали конфіскувати активи рф для відновлення України.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про необхідність посилення підтримки України перед екстреним самітом ЄС. Вона підкреслила, що безпека України є безпекою Європи, та закликала до збільшення фінансової та військової допомоги.
Сьогодні відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради щодо подальшої підтримки України та європейської безпеки. Очікується виступ Президента Зеленського та обговорення гарантій безпеки для України.
Лідери європейських країн, Канади та керівництво ЄС виступили на підтримку України після конфлікту Зеленського з Трампом у Білому домі. Світові лідери опублікували заяви на захист позиції України.
З початку 2024 року не зафіксовано випадків вивезення українських дітей до білорусі. Експертка пов'язує це з "виборами" та бажанням країни уникнути звинувачень у депортації дітей.
Конституційний суд Болгарії зобов'язав ЦВК перерахувати всі голоси з парламентських виборів 2024 року. Аудит виявив розбіжності у підрахунку на 17% виборчих дільниць.
Представники UKASKO взяли участь у зустрічах з європейськими чиновниками та фінансовими інституціями в Брюсселі. Делегація обговорила питання цифрової трансформації та впровадження insurtech-рішень у фінансовому секторі.
22 лютого світ відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів та Європейський день рівної оплати праці. Також у цей день святкують День скромності та Всесвітній день боротьби з енцефалітом.
У Мюнхені розпочинається 61-ша конференція з безпеки за участю понад 60 світових лідерів країн. Українська делегація на чолі з Зеленським представить бачення досягнення тривалого миру.
Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.
міністерство культури рф затвердило фінансування 140 художніх фільмів на 2025 рік. більшість стрічок матимуть пропагандистський характер, зокрема про "героїзм учасників сво" та "традиційні цінності".
Виробники вина в ЄС адаптуються до падіння попиту через зміну споживчих звичок, особливо серед молоді. Експерти рекомендують освоювати ринок безалкогольних вин, який до 2031 року зросте до 14 млрд євро.
Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров звільнені після відбуття повного терміну ув'язнення в російських колоніях. Їх засудили у 2018 році у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір.
Польський міністр у справах Європи повідомив про другий транш коштів із заморожених російських активів для України. ЄС також планує ввести 16-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення.
рф та рпц систематично порушують міжнародне гуманітарне право на окупованих територіях України. Відбувається насильницьке підпорядкування релігійних громад та репресії проти духовенства різних конфесій.
Глава МЗС Італії Таяні назвав три ключові кроки для ЄС щоб уникнути торгової війни зі США. За його словами, Європі потрібно збільшити закупівлі американських товарів, підняти оборонні витрати та дерегулювати економіку.
Президент Грузії Кавелашвілі заявив про припинення переговорів щодо вступу до ЄС через небажання підкорятися вимогам Брюсселя. Він звинуватив "іноземні уряди" у спробах втягнути Грузію у війну в Україні.