Європейський парламент

Міжнародний день підтримки жертв злочинів, День скромності: що ще відзначають 22 лютого

22 лютого світ відзначає Міжнародний день підтримки жертв злочинів та Європейський день рівної оплати праці. Також у цей день святкують День скромності та Всесвітній день боротьби з енцефалітом.