Європейський парламент

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19636 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134840 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126992 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 125449 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 127935 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192574 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76770 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Президент Франції прокоментував вирок Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів. Він наголосив, що закон єдиний для всіх, судова влада незалежна.

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Петро Порошенко за 2024 рік задекларував 4,6 млрд грн доходу, що в 30 разів більше, ніж у 2021. З них 1,21 млрд грн виведено за кордон.

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Європа не забуде: Зеленський зустрівся з міжнародними партнерами в річницю звільнення Бучі

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Нідерланди направлять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю безпілотників

Нідерланди нададуть Україні 500 мільйонів євро на розробку безпілотників. Це частина пакету допомоги у 2 млрд євро до 2025 року для зупинки агресії рф.

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До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

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Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

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Французький суд розглядає справу Марін Ле Пен щодо нецільового використання 3 млн євро з Європарламенту. Їй загрожує штраф, ув'язнення та заборона балотуватися на виборах.

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Хабарницький скандал у Європарламенті: обшуки у Huawei та підозра євродепутатам

Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у Брюсселі через підозру в корупції євродепутатів. Лобісти могли платити хабарі за вплив на рішення ЄС.

Новини Світу • 13 березня, 14:40 • 13018 перегляди

ЄС має сприяти надійним гарантіям безпеки для України - резолюція Європарламенту

Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку України, закликавши ЄС сприяти гарантіям безпеки та прискорити переговори про вступ. Також закликали конфіскувати активи рф для відновлення України.

Війна • 12 березня, 16:22 • 19102 перегляди

Голова Європарламенту: "Безпека України — це безпека Європи"

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про необхідність посилення підтримки України перед екстреним самітом ЄС. Вона підкреслила, що безпека України є безпекою Європи, та закликала до збільшення фінансової та військової допомоги.

Політика • 6 березня, 14:19 • 12188 перегляди

Сьогодні лідери ЄС зберуться на спеціальний саміт: обговорюватимуть підтримку України

Сьогодні відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради щодо подальшої підтримки України та європейської безпеки. Очікується виступ Президента Зеленського та обговорення гарантій безпеки для України.

Політика • 6 березня, 05:30 • 18070 перегляди

Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну

Лідери європейських країн, Канади та керівництво ЄС виступили на підтримку України після конфлікту Зеленського з Трампом у Білому домі. Світові лідери опублікували заяви на захист позиції України.

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У Болгарії минулорічні вибори можуть визнати незаконними: що відомо

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Новини Світу • 27 лютого, 01:27 • 115674 перегляди

Український insurtech виходить на європейський рівень: UKASKO у складі делегації АУБ у Брюсселі

Представники UKASKO взяли участь у зустрічах з європейськими чиновниками та фінансовими інституціями в Брюсселі. Делегація обговорила питання цифрової трансформації та впровадження insurtech-рішень у фінансовому секторі.

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Мюнхенська конференція з безпеки: хто учасники, що обговорюватимуть, що очікувати

У Мюнхені розпочинається 61-ша конференція з безпеки за участю понад 60 світових лідерів країн. Українська делегація на чолі з Зеленським представить бачення досягнення тривалого миру.

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Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.

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Європейські винороби адаптуються до зміни споживчих звичок: про що йдеться

Виробники вина в ЄС адаптуються до падіння попиту через зміну споживчих звичок, особливо серед молоді. Експерти рекомендують освоювати ринок безалкогольних вин, який до 2031 року зросте до 14 млрд євро.

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Троє кримських політв'язні вийшли на волю після 9 років у російській колонії

Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров звільнені після відбуття повного терміну ув'язнення в російських колоніях. Їх засудили у 2018 році у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір.

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Польський міністр у справах Європи повідомив про другий транш коштів із заморожених російських активів для України. ЄС також планує ввести 16-й пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення.

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рф та рпц знищують релігійну свободу на окупованих територіях України - МЗС

рф та рпц систематично порушують міжнародне гуманітарне право на окупованих територіях України. Відбувається насильницьке підпорядкування релігійних громад та репресії проти духовенства різних конфесій.

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Глава МЗС Італії Таяні назвав три ключові кроки для ЄС щоб уникнути торгової війни зі США. За його словами, Європі потрібно збільшити закупівлі американських товарів, підняти оборонні витрати та дерегулювати економіку.

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"Ми запобігли війні" – президент Грузії пояснив рішення про заморожування переговорів із ЄС

Президент Грузії Кавелашвілі заявив про припинення переговорів щодо вступу до ЄС через небажання підкорятися вимогам Брюсселя. Він звинуватив "іноземні уряди" у спробах втягнути Грузію у війну в Україні.

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