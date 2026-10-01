ЄС планує спрямувати €20 млрд SAFE на спільні оборонні проєкти з Україною

Європейський Союз планує спрямувати 20 млрд євро невикористаних коштів у межах програми SAFE для відкриття нового конкурсу спільних оборонних проєктів для ЄС та України. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час слухань у Європарламенті 1 жовтня, пише УНН.

"Підтримка України є нашим стратегічним пріоритетом. росія ескалює, нам потрібно зробити нашу підтримку сильнішою, ефективнішою та передбачуванішою", - зазначив комісар ЄС.

Він вказав, що "всі графіки озброєнь для кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) на 2026 рік були затверджені на суму 28,3 мільярда євро. Це включає протиракети PAC-3 від США". "Минулого тижня ми виділили ще 3,3 мільярда євро, довівши загальну суму до 11,7 мільярда євро. Я впевнений, що ми зможемо виділити всі 28,3 мільярда на 2026 рік до кінця року", - зазначив Кубілюс.

"Але цього буде недостатньо. Необхідна більша двостороння підтримка, - вів далі єврокомісар. - Цього року оборона України стикається з дефіцитом у 23 мільярди євро. Причина: невиконані обіцянки, дані окремими країнами під час саміту НАТО в Анкарі, надати понад 40 мільярдів євро".

"Також нам потрібно пам'ятати: 3/4 індивідуальної підтримки надходить лише від 5 європейських країн. Де інші?" - зауважив він.

І нарешті, щодо нашої підтримки України: у нас є близько 20 мільярдів євро невикористаних кредитів у межах програми SAFE. Ми плануємо використати їх для відкриття другого конкурсу, як оголосила президент (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - ред.) у своїй промові про становище Союзу. Мета цього другого конкурсу: зробити більше з Україною, як в Україні, так і в ЄС; як для України, так і для нас самих, враховуючи лідерство України в оборонних інноваціях