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У ЄС дискусії щодо нового запиту на допомогу Україні - чи є підтримка

Київ • УНН

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Україна заявила про потребу в додаткових мільярдах євро у 2026–2027 роках. У ЄС знову можу повернутися до обговорення заморожених російських активів.

У ЄС дискусії щодо нового запиту на допомогу Україні - чи є підтримка

На тлі того, як ЄС починає виділяти 90 мільярдів євро на підтримку України до кінця 2027 року, Київ уже просить додаткові десятки мільярдів євро. Європа шукає рішення і, можливо, буде змушена знову відкрити дебати щодо використання російських активів, заморожених на континенті. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

Деталі

У Брюсселі основні донори України, від Європейського Союзу (ЄС) до членів G7, включаючи Норвегію та Південну Корею, зустрілися з українською делегацією у вівторок, 29 вересня, у штаб-квартирі Європейської комісії в Брюсселі, у присутності представників Міжнародного валютного фонду (МВФ). Метою зустрічі було оцінити потреби України, яка вже робить запит на додаткову допомогу, попри вже виділену підтримку, пише видання.

"У скрутному бюджетному контексті, коли громадська думка дедалі більше неохоче затягує паски для підтримки України, європейці знають, що це питання є політично делікатним. Отже, дебати щодо використання 210 мільярдів євро російських коштів, заморожених у Європі з початку війни, яка розділила 27 держав-членів рік тому, неминуче знову спалахнуть. З серпня Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що його країні потрібно більше грошей, ніж планували надати її міжнародні партнери. На зустрічі Коаліції охочих у Києві 24 серпня він здивував своїх співрозмовників, заявивши, що зіткнувся з дефіцитом бюджету в розмірі 27 мільярдів доларів (23 мільярди євро) лише на 2026 рік", - ідеться у публікації. 

"Ми знайшли способи зменшити цю суму", – заявив Сергій Марченко, міністр фінансів України, направлений до Брюсселя в понеділок, на конференції в аналітичному центрі European Policy Centre. Однак він продовжив, що на 2027 рік Україна повинна знайти близько 69 мільярдів євро (40 мільярдів євро для покриття військових витрат і 29 мільярдів євро для забезпечення державних послуг). Посилення російських бомбардувань в останні тижні серйозно пошкодило економіку країни та, зокрема, зменшило податкові надходження, пояснює Київ, зазначає видання. Водночас блокада експорту зерна через Чорне море, яка призвела до 60% падіння експорту сільськогосподарської продукції, позбавляє Україну цінної іноземної валюти, вказує видання.

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Ці розрахунки, як зазначається, враховують двосторонню допомогу, обіцяну партнерами Києва, а також 90 мільярдів євро, які 27 країн-членів ЄС планували позичити разом, призначених для покриття фінансових потреб України у 2026 та 2027 роках – 30 мільярдів євро щорічно призначено на озброєння країни, а 15 мільярдів євро – для її бюджету.

До середини вересня Брюссель уже виділив 15 мільярдів євро на фінансування закупівлі військової техніки. "З лютого 2022 року ЄС та його держави-члени надали майже 225 мільярдів євро допомоги Україні та українському народу", – нагадала донорам у вівторок Марта Кос, комісар ЄС з питань розширення, хоча американці не дали Києву жодного долара з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому на початку 2025 року.

"Таке відчуття, ніби ми поливаємо пустелю", – як пише видання, "роздратовано" зауважив європейський дипломат.

Попри скрутну ситуацію в Україні, цей новий запит на додаткову допомогу важко прийняти в Брюсселі, особливо враховуючи політично делікатний час для нього. 27 країн-членів ЄС ведуть широкі переговори щодо наступного багаторічного бюджету, який включає виділення 100 мільярдів євро для України на період 2028-2034 років. Однак, враховуючи, що Німеччина та її "ощадливі" союзники прагнуть скоротити цей бюджет на кілька сотень мільярдів євро, оголошення про нову допомогу Києву виглядає малоймовірним

- сказано у публікації.

Крім того, на 2027 рік заплановано серію вирішальних виборів у країнах блоку – у Франції, Іспанії, Польщі та Італії – де питання фінансування України є особливо делікатним, зауважує видання. У Франції Марін Ле Пен, кандидатка від Національного об'єднання та фаворитка в опитуваннях, уже оголосила про свій намір припинити будь-яку фінансову допомогу Києву у разі обрання.

"Наразі Брюссель зволікає", пише видання.

Ми чекаємо на деталі потреб і подивимося, як ми можемо їх задовольнити. Обговорення очікується на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або навіть на Європейській раді в середині жовтня

– довірливо повідомив європейський дипломат.

На цьому тлі кілька його колег зазначають, що українська держава ще не використала 15 мільярдів євро, виділених на підтримку рівня життя.

Виплата цієї суми, як зазначає видання, "залежить від низки реформ, які Україна повинна провести, зокрема для боротьби з корупцією". "Наше послання нашим українським друзям чітке: впровадьте узгоджені реформи, щоб ми могли продовжувати надавати вам нашу фінансову підтримку", – наполягає Марта Кос. 

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"Рада має знову зібратися в середині жовтня, і я сподіваюся, що вона досягне прогресу в реформах, на які є запит, – сказав Сергій Марченко. - Однак деякі вимоги ЄС стосуються запровадження нових податків. Зараз не час підвищувати податки для нашого бізнесу, який і так сильно страждає".

Перш ніж запускати будь-які нові ініціативи, Єврокомісія пропонує використати всі важелі фінансування, доступні Союзу, пише видання. В середині вересня її президент Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати решту коштів кредиту обсягом 150 мільярдів євро, який виконавчий орган ЄС взяв для фінансування переозброєння Європи, при цьому кожна країна, яка отримає від цього вигоду, буде зобов’язана повернути використану суму. На сьогодні приблизно 20 мільярдів євро залишаються нерозподіленими і тому можуть бути використані для фінансування закупівлі безпілотників та інших перехоплювачів для України, пише видання. Однак це вимагатиме від держав-членів згоди покрити витрати. У нинішніх умовах це немислимо у Берліні чи Парижі, зазначає видання.

У найближчій перспективі для допомоги Києву можна частково використати Європейський фонд миру (EPF), на який було виділено 6,6 мільярда євро. Ця можливість, яку довго блокувало вето Угорщини, знову з'явилася після поразки Віктора Орбана на виборах у квітні. Європейці також могли б пришвидшити виплату коштів, запланованих на 2027 рік у межах позики в 90 мільярдів євро, але це лише відтермінує вирішення проблеми, зауважує видання.

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Залишається 210 мільярдів євро російських державних активів, заморожених у Європі, 180 мільярдів євро з яких зберігаються в Euroclear у Бельгії, які Київ місяцями закликає ЄС конфіскувати, пише видання. Німеччина, яка виступає проти будь-яких нових спільних європейських запозичень, уже намагалася просувати це рішення у 2025 році за підтримки, зокрема, Швеції та Нідерландів. На жаль, Бельгія всіма силами протистояла цьому, змусивши канцлера Фрідріха Мерца ухвалити рішення про новий спільний кредит обсягом 90 мільярдів євро.

Сьогодні Берлін та його союзники знову повернулися до цього питання, але Бельгія, схоже, не готова змінити свою позицію, а Єврокомісія ще не знайшла способу захистити королівство від судових позовів. З огляду на ситуацію в Україні, каже Фабіан Зулег, директор European Policy Centre, "навіть якби ми використовували заморожені російські кошти, це було б тимчасовим рішенням. Європі потрібно подумати про довгострокове та постійне рішення", оскільки фінансові потреби, чи то під час війни, чи після неї, для проведення відбудови країни будуть колосальними.

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Юлія Шрамко

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