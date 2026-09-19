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The Guardian
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Канада хоче приєднатися до кредиту ЄС на €90 млрд для України

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Канада висловила зацікавленість у кредитній програмі ЄС для України на €90 млрд. Технічні консультації між сторонами вже тривають.

Канада хоче приєднатися до кредиту ЄС на €90 млрд для України

Канада прагне приєднатися до кредитної програми Європейського Союзу на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро. Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє УНН із посиланням на Euronews.  

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Зазначається, що нині між ЄС і Канадою тривають технічні консультації.

Я можу підтвердити, що Канада висловила зацікавленість у приєднанні до кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро. Ми наполегливо працюємо з Канадою, і відповідні технічні переговори тривають дуже активно

- цитує видання Уйварі.

Автори вказують, що включення Канади до кредитної програми дозволить Україні закуповувати зброю та боєприпаси у канадських оборонних компаній та обходити вимоги "Зроблено в Європі", які регулюють кредитну лінію.

"Чим більше країн бере участь, тим краще. Це може гарантувати, що Україна отримає найкраще та найвідповідніше обладнання для своїх оборонних потреб", - сказав речник Єврокомісії.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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Урсула фон дер Ляєн
Україна