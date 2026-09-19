Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
Київ • УНН
Через наступ хуситів понад 112 тисяч єменців стали переселенцями, а майже 3 тисячі втекли морем до Джибуті. Люди залишають домівки без речей.
Понад 115 тисяч людей були змушені залишити свої домівки або табори через різке загострення бойових дій та наступ хуситів у Ємені. Щонайменше 112 тисяч стали внутрішніми переселенцями, а ще близько 3 тисяч втекли морем до Джибуті, повідомляє Reuters із посиланням на Міжнародну організацію з міграції (МОМ), пише УНН.
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Масове переміщення населення почалося після відновлення масштабних бойових дій між підтримуваними Іраном хуситами та силами, пов'язаними з урядом Ємену, який підтримує Саудівська Аравія.
Минулого тижня хусити захопили портове місто Мокха та просунулися вздовж південної частини узбережжя Червоного моря. Через наступ тисячі людей почали тікати до районів, контрольованих урядовими силами.
Люди залишають усе та тікають від обстрілів
Reuters поспілкувався з родинами, які були змушені залишати свої домівки практично без речей. Деякі люди тікали босоніж, залишаючи худобу, одяг, ковдри та запаси їжі.
Ми втекли босоніж. Ми навіть не знали, де наші діти. У нас не було нічого з собою: ні ковдр, ні матраців, ні їжі, ні пиття, нічого
Її родина вже була змушена залишити рідне село 8 років тому через війну та жила в таборі для переміщених осіб. Тепер через нові бойові дії сім'ї довелося тікати вдруге.
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За даними МОМ, протягом останніх 2 тижнів щонайменше 112 тисяч людей стали внутрішніми переселенцями. Ще майже 3 тисячі людей дісталися Джибуті через Аденську затоку на переповнених човнах.
Бойові дії в Ємені знову переросли у масштабне протистояння на кількох напрямках. Хусити застосовують безпілотники та балістичні ракети, тоді як Саудівська Аравія завдає авіаударів по територіях, контрольованих угрупованням.
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