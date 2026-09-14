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Хусити захопили нові стратегічні території у Червоному морі та посилили контроль над нафтовим маршрутом

Київ • УНН

 • 4108 перегляди

Хусити заявили про захоплення островів Великий і Малий Ханіш у Червоному морі. Наступ посилює ризики для саудівського експорту та цін на нафту.

Хусити захопили нові стратегічні території у Червоному морі та посилили контроль над нафтовим маршрутом

Єменські хусити захопили стратегічні острови Великий та Малий Ханіш у південній частині Червоного моря, продовживши стрімке розширення контрольованої ними території. Нові позиції дозволяють підтримуваному Іраном угрупованню посилити вплив на один із ключових світових маршрутів судноплавства, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Представники хуситів заявили про захоплення 2 островів на тлі спроб підтримуваних Саудівською Аравією єменських урядових сил зупинити їхній наступ поблизу Баб-ель-Мандебської протоки.

Нові територіальні здобутки стали продовженням наступу хуситів, які раніше захопили стратегічний порт Моха на узбережжі Червоного моря та ще один острів поблизу Баб-ель-Мандебу.

Тиск на ключовий нафтовий маршрут посилюється

Значення наступу хуситів зросло після фактичного закриття Іраном Ормузької протоки, через яку в мирний час проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти та газу. Саудівська Аравія почала активніше використовувати маршрут через Червоне море та Баб-ель-Мандеб для експорту нафти.

Хусити взяли під контроль стратегічну протоку та зруйнували план Трампа щодо Ірану – Reuters12.09.26, 16:50 • 10871 перегляд

Ситуацію ускладнюють пошкодження саудівського нафтопроводу "Схід-Захід", яким нафту транспортують від Перської затоки до портів Червоного моря. За словами 2 регіональних посадовців, ремонт після атаки 10 вересня може тривати від 3 до 5 тижнів, хоча трубопровід у цей період може частково працювати.

Подальше просування хуситів навколо Баб-ель-Мандебу створює додаткові ризики для саудівського експорту та світових цін на нафту. Водночас воно потенційно посилює позиції Ірану у протистоянні зі США, оскільки підтримуване Тегераном угруповання отримує дедалі більше можливостей впливати на судноплавство в Червоному морі.

Хусити просили США не атакувати їх на тлі загострення на Близькому Сході – Трамп12.09.26, 15:57 • 7122 перегляди

Степан Гафтко

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Червоне море
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен