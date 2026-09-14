Хусити захопили нові стратегічні території у Червоному морі та посилили контроль над нафтовим маршрутом

Єменські хусити захопили стратегічні острови Великий та Малий Ханіш у південній частині Червоного моря, продовживши стрімке розширення контрольованої ними території. Нові позиції дозволяють підтримуваному Іраном угрупованню посилити вплив на один із ключових світових маршрутів судноплавства, повідомляє Associated Press, пише УНН.

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Представники хуситів заявили про захоплення 2 островів на тлі спроб підтримуваних Саудівською Аравією єменських урядових сил зупинити їхній наступ поблизу Баб-ель-Мандебської протоки.

Нові територіальні здобутки стали продовженням наступу хуситів, які раніше захопили стратегічний порт Моха на узбережжі Червоного моря та ще один острів поблизу Баб-ель-Мандебу.

Тиск на ключовий нафтовий маршрут посилюється

Значення наступу хуситів зросло після фактичного закриття Іраном Ормузької протоки, через яку в мирний час проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти та газу. Саудівська Аравія почала активніше використовувати маршрут через Червоне море та Баб-ель-Мандеб для експорту нафти.

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Ситуацію ускладнюють пошкодження саудівського нафтопроводу "Схід-Захід", яким нафту транспортують від Перської затоки до портів Червоного моря. За словами 2 регіональних посадовців, ремонт після атаки 10 вересня може тривати від 3 до 5 тижнів, хоча трубопровід у цей період може частково працювати.

Подальше просування хуситів навколо Баб-ель-Мандебу створює додаткові ризики для саудівського експорту та світових цін на нафту. Водночас воно потенційно посилює позиції Ірану у протистоянні зі США, оскільки підтримуване Тегераном угруповання отримує дедалі більше можливостей впливати на судноплавство в Червоному морі.

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