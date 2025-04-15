Червоне море

Хусити здійснили нові напади на кораблі в Червоному морі та Індійському океані

Повстанці-хусити оголосили про нові напади на кораблі в Червоному морі і Індійському океані, в тому числі з використанням безпілотного надводного судна і ракет, у результаті чого грецькому судну були заподіяні незначні пошкодження, повідомляє Centcom.