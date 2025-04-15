Червоне море

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25188 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195883 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Іран залишає хуситів під невпинним бомбардуванням США - The Telegraph

Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.

Новини Світу • 4 квітня, 08:55 • 10460 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.

Новини Світу • 2 квітня, 03:03 • 100491 перегляди

Витік військових планів США: Ізраїль обурений розкриттям розвідданих у Signal - ЗМІ

Ізраїль висловив обурення через витік конфіденційної інформації з чату Signal, де обговорювались плани ударів по хуситах в Ємені. Витік міг скомпрометувати джерело розвідданих.

Політика • 29 березня, 08:59 • 17475 перегляди

Трагедія в Єгипті: під час аварії батискафа загинули шестеро громадян рф

У Червоному морі поблизу Хургади затонув підводний човен, внаслідок чого загинули 6 росіян. Врятовано 39 іноземних туристів, триває розслідування причин катастрофи.

Новини Світу • 28 березня, 01:23 • 16336 перегляди

Військові США відбили спроби хуситів завдати ударів по їх кораблях

Американські військові кораблі збили близько десятка дронів хуситів, які були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен". Трамп наказав завдати авіаудари по районах у Ємені.

Новини Світу • 17 березня, 12:13 • 65226 перегляди

Хусити погрожують атаками на ізраїльські судна у Червоному та Аравійському морях

Єменські повстанці-хусити заявили про відновлення атак на ізраїльські судна в прилеглих водах. Це сталося після закінчення терміну, встановленого Ізраїлю для поставок допомоги в Газу.

Новини Світу • 12 березня, 07:42 • 12888 перегляди

Перший танкер пройшов через Червоне море після припинення атак хуситів

Танкер Chrysalis під прапором Ліберії здійснив успішний транзит через Червоне море після оголошеного хуситами перемир'я. Це перший рейс судна після атаки в липні минулого року.

Новини Світу • 4 лютого, 00:18 • 30609 перегляди

Французька судноплавна компанія CMA CGM не повертається у Червоне море попри перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Французька судноплавна компанія CMA CGM відмовляється відновлювати діяльність у Червоному морі через загрози безпеці. Компанія продовжить використовувати альтернативні маршрути через мис Доброї Надії.

Новини Світу • 25 січня, 22:17 • 30689 перегляди

ООН призупиняє роботу в Ємені через затримання своїх співробітників хуситами

ООН тимчасово припинила пересування персоналу в районах Ємену, контрольованих хуситами, після затримання 7 співробітників у Сані. Організація вимагає негайного звільнення затриманих та засуджує дії хуситів.

Новини Світу • 25 січня, 00:44 • 36087 перегляди

Американські військові збили свій винищувач над Червоним морем

Ракетний крейсер USS Gettysburg помилково збив винищувач F/A-18 Super Hornet з власної ударної групи. Обидва пілоти катапультувалися та були врятовані, один отримав легкі травми.

Новини Світу • 22 грудня, 06:20 • 57697 перегляди

росія передавала хуситам дані з супутників для ударів по торгових суднах у Червоному морі - WSJ

росія через Іран передавала хуситам розвіддані із супутників для атак на торгові судна у Червоному морі. Це призвело до змін маршрутів світової торгівлі та економічних наслідків.

Новини Світу • 24 жовтня, 22:35 • 21321 перегляди

Американські бомбардувальники B-2 завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені

Американські стелс-бомбардувальники B-2 атакували склади зброї хуситів у Ємені. Операція спрямована на зменшення атак угруповання на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Новини Світу • 17 жовтня, 03:17 • 76114 перегляди

Нафтовий танкер спалахнув у Балтійському морі, екіпаж евакуйовано

73-метровий німецький танкер Annika загорівся після вибуху в Балтійському морі біля міста Кюлунгсборн. Сім членів екіпажу евакуйовано, рятувальники намагаються загасити пожежу на судні, що перевозило сотні тонн мазуту.

Новини Світу • 11 жовтня, 09:46 • 13378 перегляди

Центр протидії дезінформації пояснив наслідки у разі постачання російських ракет єменським хуситам

Центр протидії дезінформації РНБО після появи у західних медіа інформації, що рф за допомогою Ірану веде переговори про передачу сучасних протикорабельних ракет єменським хуситам, пояснив, чим це може бути для росії.

Війна • 25 вересня, 14:48 • 17003 перегляди

Reuters: Іран виступає посередником у переговорах між рф та хуситами щодо ракет, це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з москвою

Іран виступає посередником у секретних переговорах між росією та єменськими хуситами про передачу протикорабельних ракет. Це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з Москвою на тлі війни в Україні.

Війна • 25 вересня, 06:58 • 17526 перегляди

Військові США знищили морський дрон єменських хуситів

Військові США ліквідували надводний дрон єменських хуситів у Червоному морі. Операція проведена для захисту судноплавства та безпеки міжнародних вод у регіоні.

Новини Світу • 17 серпня, 02:34 • 27619 перегляди

США знищили два судна хуситів у Червоному морі

Сили США знищили два судна хуситів у Червоному морі, які становили загрозу. Це підкреслює небезпеку, яку представляють підтримувані Іраном хусити для стабільності в регіоні.

Війна • 14 серпня, 01:40 • 117924 перегляди

Попередження Ірану та "Хезболлі": Пентагон направляє на Близький Схід атомний підводний човен

Пентагон посилює військову присутність на Близькому Сході, відправляючи атомний підводний човен USS Georgia та авіаносець USS Abraham Lincoln. Це реакція на зростання напруженості в регіоні.

Новини Світу • 12 серпня, 10:53 • 23163 перегляди

США знищили ракети та станцію управління хуситів у Ємені

Американські військові за добу знищили дві протикорабельні ракети та наземну станцію управління хуситів у Ємені. Також було знищено безпілотне надводне судно в Червоному морі, що загрожувало безпеці регіону.

Новини Світу • 9 серпня, 06:34 • 22637 перегляди

Ціни на нафту продовжують зростати через напруженість на Близькому Сході – Reuters

Ціни на нафту підскочили через занепокоєння щодо ризиків поставок на Близькому Сході та скорочення запасів у США. Brent зросла до $78,39, WTI - до $75,39 за барель, відновившись після мінімумів 2024 року.

Економіка • 8 серпня, 06:55 • 27260 перегляди

Французький імпорт російського скрапленого природного газу зростає - ЗМІ

Поставки російського СПГ до Франції зросли більш ніж удвічі за перше півріччя поточного року. Французькі компанії імпортували майже 4,4 млрд куб. м російського СПГ, що робить Францію найбільшим імпортером в ЄС.

Економіка • 6 серпня, 13:15 • 23280 перегляди

Судна з російськими вантажами стали головними жертвами атак хуситів

19% кораблів, атакованих хуситами в Червоному морі, вийшли з російських портів. Повстанці нападали на судна з російськими вантажами та екіпажами, незважаючи на обіцянки безпечного проходу.

Війна • 26 липня, 01:32 • 37901 перегляди

Хусити атакували 3 судна, включаючи нафтовий танкер у Червоному морі та Середземному морях

Єменські хусити атакували три судна, включаючи нафтовий танкер, у Червоному морі та Середземному морі, використовуючи ракети, безпілотники та заміновані човни у відповідь на ізраїльський авіаудар по Газі.

Новини Світу • 16 липня, 02:18 • 22811 перегляди

ЄС продовжив санкції проти Ірану через підтримку агресії рф

Європейська Рада продовжила обмежувальні заходи проти Ірану до 27 липня 2025 року через військову підтримку Іраном агресивної війни росії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Політика • 15 липня, 11:22 • 24281 перегляди

США повідомили про знищення трьох надводних безпілотників хуситів у Червоному морі

Американські військові знищили три безпілотні надводні апарати повстанців Хуті в Червоному морі за останні 24 години в рамках операції самооборони.

Війна • 1 липня, 00:58 • 109043 перегляди

Хусити здійснили нові напади на кораблі в Червоному морі та Індійському океані

Повстанці-хусити оголосили про нові напади на кораблі в Червоному морі і Індійському океані, в тому числі з використанням безпілотного надводного судна і ракет, у результаті чого грецькому судну були заподіяні незначні пошкодження, повідомляє Centcom.

Політика • 24 червня, 03:24 • 66600 перегляди

США знищили 3 кораблі хуситів у Червоному морі

За останні 24 години американські військові знищили три надводних корабля хуситів в Червоному морі.

Політика • 23 червня, 03:16 • 100339 перегляди

Єменські хусити, ймовірно, потопили другий корабель у Червоному морі

Єменські хусити, ймовірно, потопили другий корабель у Червоному морі — ЗМІ.

Війна • 19 червня, 01:13 • 34446 перегляди

Напади хуситів на кораблі в Червоному морі призводять до різкого зростання витрат судноплавних компаній

Напади хуситів на цивільні танкери в Червоному морі та Аденській затоці призвели до збільшення витрат судноплавних компаній через вищі страхові премії та додаткові витрати, що серйозно вплинуло на міжнародну морську торгівлю в регіоні.

Економіка • 18 червня, 10:35 • 17812 перегляди

США знищили 4 радари хуситів і безпілотник в Ємені

Збройні сили США знищили чотири радари хуситів і два безпілотники в Ємені за останні 24 години, щоб захистити свободу судноплавства в міжнародних водах.

Політика • 18 червня, 01:47 • 120799 перегляди