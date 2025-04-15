Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.
Удари США по районах Ємену призвели до загибелі людей, зокрема, біля міста Ходейда. Операція є відповіддю на напади хуситів на судна та має на меті тиск на Тегеран.
Ізраїль висловив обурення через витік конфіденційної інформації з чату Signal, де обговорювались плани ударів по хуситах в Ємені. Витік міг скомпрометувати джерело розвідданих.
У Червоному морі поблизу Хургади затонув підводний човен, внаслідок чого загинули 6 росіян. Врятовано 39 іноземних туристів, триває розслідування причин катастрофи.
Американські військові кораблі збили близько десятка дронів хуситів, які були націлені на авіаносну ударну групу ВМС США "Трумен". Трамп наказав завдати авіаудари по районах у Ємені.
Єменські повстанці-хусити заявили про відновлення атак на ізраїльські судна в прилеглих водах. Це сталося після закінчення терміну, встановленого Ізраїлю для поставок допомоги в Газу.
Танкер Chrysalis під прапором Ліберії здійснив успішний транзит через Червоне море після оголошеного хуситами перемир'я. Це перший рейс судна після атаки в липні минулого року.
Французька судноплавна компанія CMA CGM відмовляється відновлювати діяльність у Червоному морі через загрози безпеці. Компанія продовжить використовувати альтернативні маршрути через мис Доброї Надії.
ООН тимчасово припинила пересування персоналу в районах Ємену, контрольованих хуситами, після затримання 7 співробітників у Сані. Організація вимагає негайного звільнення затриманих та засуджує дії хуситів.
Ракетний крейсер USS Gettysburg помилково збив винищувач F/A-18 Super Hornet з власної ударної групи. Обидва пілоти катапультувалися та були врятовані, один отримав легкі травми.
росія через Іран передавала хуситам розвіддані із супутників для атак на торгові судна у Червоному морі. Це призвело до змін маршрутів світової торгівлі та економічних наслідків.
Американські стелс-бомбардувальники B-2 атакували склади зброї хуситів у Ємені. Операція спрямована на зменшення атак угруповання на комерційне судноплавство в Червоному морі.
73-метровий німецький танкер Annika загорівся після вибуху в Балтійському морі біля міста Кюлунгсборн. Сім членів екіпажу евакуйовано, рятувальники намагаються загасити пожежу на судні, що перевозило сотні тонн мазуту.
Центр протидії дезінформації РНБО після появи у західних медіа інформації, що рф за допомогою Ірану веде переговори про передачу сучасних протикорабельних ракет єменським хуситам, пояснив, чим це може бути для росії.
Іран виступає посередником у секретних переговорах між росією та єменськими хуситами про передачу протикорабельних ракет. Це свідчить про поглиблення зв'язків Тегерана з Москвою на тлі війни в Україні.
Військові США ліквідували надводний дрон єменських хуситів у Червоному морі. Операція проведена для захисту судноплавства та безпеки міжнародних вод у регіоні.
Сили США знищили два судна хуситів у Червоному морі, які становили загрозу. Це підкреслює небезпеку, яку представляють підтримувані Іраном хусити для стабільності в регіоні.
Пентагон посилює військову присутність на Близькому Сході, відправляючи атомний підводний човен USS Georgia та авіаносець USS Abraham Lincoln. Це реакція на зростання напруженості в регіоні.
Американські військові за добу знищили дві протикорабельні ракети та наземну станцію управління хуситів у Ємені. Також було знищено безпілотне надводне судно в Червоному морі, що загрожувало безпеці регіону.
Ціни на нафту підскочили через занепокоєння щодо ризиків поставок на Близькому Сході та скорочення запасів у США. Brent зросла до $78,39, WTI - до $75,39 за барель, відновившись після мінімумів 2024 року.
Поставки російського СПГ до Франції зросли більш ніж удвічі за перше півріччя поточного року. Французькі компанії імпортували майже 4,4 млрд куб. м російського СПГ, що робить Францію найбільшим імпортером в ЄС.
19% кораблів, атакованих хуситами в Червоному морі, вийшли з російських портів. Повстанці нападали на судна з російськими вантажами та екіпажами, незважаючи на обіцянки безпечного проходу.
Єменські хусити атакували три судна, включаючи нафтовий танкер, у Червоному морі та Середземному морі, використовуючи ракети, безпілотники та заміновані човни у відповідь на ізраїльський авіаудар по Газі.
Європейська Рада продовжила обмежувальні заходи проти Ірану до 27 липня 2025 року через військову підтримку Іраном агресивної війни росії проти України та збройних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.
Американські військові знищили три безпілотні надводні апарати повстанців Хуті в Червоному морі за останні 24 години в рамках операції самооборони.
Повстанці-хусити оголосили про нові напади на кораблі в Червоному морі і Індійському океані, в тому числі з використанням безпілотного надводного судна і ракет, у результаті чого грецькому судну були заподіяні незначні пошкодження, повідомляє Centcom.
За останні 24 години американські військові знищили три надводних корабля хуситів в Червоному морі.
Єменські хусити, ймовірно, потопили другий корабель у Червоному морі — ЗМІ.
Напади хуситів на цивільні танкери в Червоному морі та Аденській затоці призвели до збільшення витрат судноплавних компаній через вищі страхові премії та додаткові витрати, що серйозно вплинуло на міжнародну морську торгівлю в регіоні.
Збройні сили США знищили чотири радари хуситів і два безпілотники в Ємені за останні 24 години, щоб захистити свободу судноплавства в міжнародних водах.