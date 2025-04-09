Красное море

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28494 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42009 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48093 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54779 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67065 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56570 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55804 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119517 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81701 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226155 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87380 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20366 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17288 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16091 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17691 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87419 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119517 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226155 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403231 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395647 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10929 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16118 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17317 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20394 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75111 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Красное море

Новости по теме

Иран оставляет хуситов под неустанной бомбардировкой США - The Telegraph

Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.

Новости Мира • 4 апреля, 08:55 • 10405 просмотра

США атаковали Йемен в ответ на нападения хуситов

Удары США по районам Йемена привели к гибели людей, в частности, возле города Ходейда. Операция является ответом на нападения хуситов на суда и имеет целью давление на Тегеран.

Новости Мира • 2 апреля, 03:03 • 100313 просмотра

Утечка военных планов США: Израиль возмущен раскрытием разведданных в Signal - СМИ

Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.

политика • 29 марта, 08:59 • 17456 просмотра

Трагедия в Египте: во время аварии батискафа погибли шестеро граждан рф

В Красном море вблизи Хургады затонула подводная лодка, в результате чего погибли 6 россиян. Спасено 39 иностранных туристов, продолжается расследование причин катастрофы.

Новости Мира • 28 марта, 01:23 • 16308 просмотра

Военные США отразили попытки хуситов нанести удары по их кораблям

Американские военные корабли сбили около десятка дронов хуситов, которые были нацелены на авианосную ударную группу ВМС США "Трумен". Трамп приказал нанести авиаудары по районам в Йемене.

Новости Мира • 17 марта, 12:13 • 65205 просмотра

Хуситы угрожают атаками на израильские суда в Красном и Аравийском морях

Йеменские повстанцы-хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в близлежащих водах. Это произошло после истечения срока, установленного Израилю для поставок помощи в Газу.

Новости Мира • 12 марта, 07:42 • 12886 просмотра

Первый танкер прошел через Красное море после прекращения атак хуситов

Танкер Chrysalis под флагом Либерии совершил успешный транзит через Красное море после объявленного хуситами перемирия. Это первый рейс судна после атаки в июле прошлого года.

Новости Мира • 4 февраля, 00:18 • 30608 просмотра

Французская судоходная компания CMA CGM не возвращается в Красное море, несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАС

Французская судоходная компания CMA CGM отказывается возобновлять деятельность в Красном море из-за угрозы безопасности. Компания продолжит использовать альтернативные маршруты через мыс Доброй Надежды.

Новости Мира • 25 января, 22:17 • 30689 просмотра

ООН приостанавливает работу в Йемене из-за задержания своих сотрудников хуситами

ООН временно прекратила передвижение персонала в районах Йемена, контролируемых хуситами, после задержания 7 сотрудников в Сане. Организация требует немедленного освобождения задержанных и осуждает действия хуситов.

Новости Мира • 25 января, 00:44 • 34333 просмотра

Американские военные сбили свой истребитель над Красным морем

Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке сбил истребитель F/A-18 Super Hornet из собственной ударной группы. Оба пилота катапультировались и были спасены, один получил легкие травмы.

Новости Мира • 22 декабря, 06:20 • 57697 просмотра

россия передавала хуситам данные со спутников для ударов по торговым судам в Красном море - WSJ

Россия через Иран передавала хуситам разведданные со спутников для атак на торговые суда в Красном море. Это привело к изменениям маршрутов мировой торговли и экономическим последствиям.

Новости Мира • 24 октября, 22:35 • 21320 просмотра

Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американские стелс-бомбардировщики B-2 атаковали склады оружия хуситов в Йемене. Операция направлена на уменьшение атак группировки на коммерческое судоходство в Красном море.

Новости Мира • 17 октября, 03:17 • 76114 просмотра

Нефтяной танкер вспыхнул в Балтийском море, экипаж эвакуирован

73-метровый немецкий танкер Annika загорелся после взрыва в Балтийском море возле города Кюлунгсборн. Семь членов экипажа эвакуированы, спасатели пытаются потушить пожар на судне, перевозившем сотни тонн мазута.

Новости Мира • 11 октября, 09:46 • 13377 просмотра

Центр противодействия дезинформации объяснил последствия в случае поставки российских ракет йеменским хуситам

Центр противодействия дезинформации СНБО после появления в западных медиа информации, что рф с помощью Ирана ведет переговоры о передаче современных противокорабельных ракет йеменским хуситам, объяснил, чем это может быть для россии.

Война • 25 сентября, 14:48 • 17003 просмотра

Reuters: Иран выступает посредником в переговорах между рф и хуситами по ракетам, это свидетельствует об углублении связей Тегерана с москвой

Иран выступает посредником в секретных переговорах между Россией и йеменскими хуситами о передаче противокорабельных ракет. Это свидетельствует об углублении связей Тегерана с Москвой на фоне войны в Украине.

Война • 25 сентября, 06:58 • 17524 просмотра

Военные США уничтожили морской дрон йеменских хуситов

Военные США ликвидировали надводный дрон йеменских хуситов в Красном море. Операция проведена для защиты судоходства и безопасности международных вод в регионе.

Новости Мира • 17 августа, 02:34 • 27610 просмотра

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

Силы США уничтожили два судна хуситов в Красном море, которые представляли угрозу. Это подчеркивает опасность, которую представляют поддерживаемые Ираном хуситы для стабильности в регионе.

Война • 14 августа, 01:40 • 117923 просмотра

Предупреждение Ирану и "Хезболле": Пентагон направляет на Ближний Восток атомную подводную лодку

Пентагон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец USS Abraham Lincoln. Это реакция на рост напряженности в регионе.

Новости Мира • 12 августа, 10:53 • 23163 просмотра

США уничтожили ракеты и станцию управления хуситов в Йемене

Американские военные за сутки уничтожили две противокорабельные ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене. Также было уничтожено беспилотное надводное судно в Красном море, которое угрожало безопасности региона.

Новости Мира • 9 августа, 06:34 • 22637 просмотра

Цены на нефть продолжают расти из-за напряженности на Ближнем Востоке - Reuters

Цены на нефть подскочили из-за беспокойства относительно рисков поставок на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США. Brent выросла до $78,39, WTI - до $75,39 за баррель, восстановившись после минимумов 2024 года.

Экономика • 8 августа, 06:55 • 27259 просмотра

Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ

Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.

Экономика • 6 августа, 13:15 • 23275 просмотра

Судна с российскими грузами стали главными жертвами атак хуситов

19% кораблей, атакованных хуситами в Красном море, вышли из российских портов. Повстанцы нападали на суда с российскими грузами и экипажами, несмотря на обещания безопасного прохода.

Война • 26 июля, 01:32 • 37901 просмотра

Хуситы атаковали 3 судна, включая нефтяной танкер в Красном море и Средиземном морях

Йеменские хуситы атаковали три судна, включая нефтяной танкер, в Красном море и Средиземном море, используя ракеты, беспилотники и заминированные лодки в ответ на израильский авиаудар по Газе.

Новости Мира • 16 июля, 02:18 • 22811 просмотра

ЕС продлил санкции против Ирана из-за поддержки агрессии рф

Европейский Совет продлил ограничительные меры против Ирана до 27 июля 2025 года из-за военной поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины и вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

политика • 15 июля, 11:22 • 24280 просмотра

США сообщили об уничтожении трех надводных беспилотников хуситов в Красном море

Американские военные уничтожили три беспилотных надводных аппарата повстанцев Хути в Красном море за последние 24 часа в рамках операции самообороны.

Война • 1 июля, 00:58 • 109042 просмотра

Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

Повстанцы-хуситы объявили о новых нападениях на корабли в Красном море и Индийском океане, в том числе с использованием беспилотного надводного судна и ракет, в результате чего греческому судну были причинены незначительные повреждения, сообщает Centcom.

политика • 24 июня, 03:24 • 66596 просмотра

США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

За последние 24 часа американские военные уничтожили три надводных корабля хуситов в Красном море.

политика • 23 июня, 03:16 • 100339 просмотра

Йеменские хуситы, вероятно, потопили второй корабль в Красном море

Йеменские хуситы, вероятно, потопили второй корабль в Красном море - СМИ.

Война • 19 июня, 01:13 • 34444 просмотра

Нападения хуситов на корабли в Красном море приводят к резкому росту расходов судоходных компаний

Нападения хуситов на гражданские танкеры в Красном море и Аденском заливе привели к увеличению расходов судоходных компаний из-за более высоких страховых премий и дополнительных расходов, что серьезно повлияло на международную морскую торговлю в регионе.

Экономика • 18 июня, 10:35 • 17812 просмотра

США уничтожили 4 радара хуситов и беспилотник в Йемене

Вооруженные силы США уничтожили четыре радара хуситов и два беспилотника в Йемене за последние 24 часа, чтобы защитить свободу судоходства в международных водах.

политика • 18 июня, 01:47 • 120799 просмотра