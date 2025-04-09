Красное море

Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

Повстанцы-хуситы объявили о новых нападениях на корабли в Красном море и Индийском океане, в том числе с использованием беспилотного надводного судна и ракет, в результате чего греческому судну были причинены незначительные повреждения, сообщает Centcom.