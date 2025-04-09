Иран выводит военный персонал из Йемена из-за усиления авиаударов США по хуситам, чтобы избежать прямой конфронтации. Тегеран сосредотачивается на угрозах от США, а не на поддержке региональных посредников.
Удары США по районам Йемена привели к гибели людей, в частности, возле города Ходейда. Операция является ответом на нападения хуситов на суда и имеет целью давление на Тегеран.
Израиль выразил возмущение из-за утечки конфиденциальной информации из чата Signal, где обсуждались планы ударов по хуситам в Йемене. Утечка могла скомпрометировать источник разведданных.
В Красном море вблизи Хургады затонула подводная лодка, в результате чего погибли 6 россиян. Спасено 39 иностранных туристов, продолжается расследование причин катастрофы.
Американские военные корабли сбили около десятка дронов хуситов, которые были нацелены на авианосную ударную группу ВМС США "Трумен". Трамп приказал нанести авиаудары по районам в Йемене.
Йеменские повстанцы-хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в близлежащих водах. Это произошло после истечения срока, установленного Израилю для поставок помощи в Газу.
Танкер Chrysalis под флагом Либерии совершил успешный транзит через Красное море после объявленного хуситами перемирия. Это первый рейс судна после атаки в июле прошлого года.
Французская судоходная компания CMA CGM отказывается возобновлять деятельность в Красном море из-за угрозы безопасности. Компания продолжит использовать альтернативные маршруты через мыс Доброй Надежды.
ООН временно прекратила передвижение персонала в районах Йемена, контролируемых хуситами, после задержания 7 сотрудников в Сане. Организация требует немедленного освобождения задержанных и осуждает действия хуситов.
Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке сбил истребитель F/A-18 Super Hornet из собственной ударной группы. Оба пилота катапультировались и были спасены, один получил легкие травмы.
Россия через Иран передавала хуситам разведданные со спутников для атак на торговые суда в Красном море. Это привело к изменениям маршрутов мировой торговли и экономическим последствиям.
Американские стелс-бомбардировщики B-2 атаковали склады оружия хуситов в Йемене. Операция направлена на уменьшение атак группировки на коммерческое судоходство в Красном море.
73-метровый немецкий танкер Annika загорелся после взрыва в Балтийском море возле города Кюлунгсборн. Семь членов экипажа эвакуированы, спасатели пытаются потушить пожар на судне, перевозившем сотни тонн мазута.
Центр противодействия дезинформации СНБО после появления в западных медиа информации, что рф с помощью Ирана ведет переговоры о передаче современных противокорабельных ракет йеменским хуситам, объяснил, чем это может быть для россии.
Иран выступает посредником в секретных переговорах между Россией и йеменскими хуситами о передаче противокорабельных ракет. Это свидетельствует об углублении связей Тегерана с Москвой на фоне войны в Украине.
Военные США ликвидировали надводный дрон йеменских хуситов в Красном море. Операция проведена для защиты судоходства и безопасности международных вод в регионе.
Силы США уничтожили два судна хуситов в Красном море, которые представляли угрозу. Это подчеркивает опасность, которую представляют поддерживаемые Ираном хуситы для стабильности в регионе.
Пентагон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец USS Abraham Lincoln. Это реакция на рост напряженности в регионе.
Американские военные за сутки уничтожили две противокорабельные ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене. Также было уничтожено беспилотное надводное судно в Красном море, которое угрожало безопасности региона.
Цены на нефть подскочили из-за беспокойства относительно рисков поставок на Ближнем Востоке и сокращения запасов в США. Brent выросла до $78,39, WTI - до $75,39 за баррель, восстановившись после минимумов 2024 года.
Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.
19% кораблей, атакованных хуситами в Красном море, вышли из российских портов. Повстанцы нападали на суда с российскими грузами и экипажами, несмотря на обещания безопасного прохода.
Йеменские хуситы атаковали три судна, включая нефтяной танкер, в Красном море и Средиземном море, используя ракеты, беспилотники и заминированные лодки в ответ на израильский авиаудар по Газе.
Европейский Совет продлил ограничительные меры против Ирана до 27 июля 2025 года из-за военной поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины и вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.
Американские военные уничтожили три беспилотных надводных аппарата повстанцев Хути в Красном море за последние 24 часа в рамках операции самообороны.
Повстанцы-хуситы объявили о новых нападениях на корабли в Красном море и Индийском океане, в том числе с использованием беспилотного надводного судна и ракет, в результате чего греческому судну были причинены незначительные повреждения, сообщает Centcom.
За последние 24 часа американские военные уничтожили три надводных корабля хуситов в Красном море.
Йеменские хуситы, вероятно, потопили второй корабль в Красном море - СМИ.
Нападения хуситов на гражданские танкеры в Красном море и Аденском заливе привели к увеличению расходов судоходных компаний из-за более высоких страховых премий и дополнительных расходов, что серьезно повлияло на международную морскую торговлю в регионе.
Вооруженные силы США уничтожили четыре радара хуситов и два беспилотника в Йемене за последние 24 часа, чтобы защитить свободу судоходства в международных водах.