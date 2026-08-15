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Порт Моха в Йемене прекратил работу после более чем 25 ударов хуситов

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Порт Моха на Красном море приостановил работу после более чем 25 ракетных ударов, в результате которых погибли 7 человек. Ущерб оценивается в $16 млн, порт контролируется правительством Йемена.

Порт Моха в Йемене прекратил работу после более чем 25 ударов хуситов

Порт Моха на побережье Красного моря в Йемене приостановил коммерческую и морскую деятельность после серии ракетных атак хуситов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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По словам директора порта, за последние несколько дней по Мохе попали более 25 ракет. В результате атак погибли 7 человек, а ущерб оценивают примерно в $16 млн.

Хуситы заявили о ракетном ударе по силам правительства Йемена, десятки военных погибли07.08.26, 00:15 • 3437 просмотров

Моха имеет стратегическое расположение вблизи пролива Баб-эль-Мандеб, через который проходит важный международный морской маршрут между Красным морем и Аденским заливом. Порт находится под контролем сил, лояльных международно признанному правительству Йемена.

В пятницу хуситы заявили о запуске 6 баллистических ракет по Мохе. По их словам, целями были военные объекты и лодки сил, которые они считают союзниками Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти из-за угрозы атак хуситов13.08.26, 03:15 • 4151 просмотр

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Красное море
Саудовская Аравия
Йемен