Порт Моха в Йемене прекратил работу после более чем 25 ударов хуситов
Киев • УНН
Порт Моха на Красном море приостановил работу после более чем 25 ракетных ударов, в результате которых погибли 7 человек. Ущерб оценивается в $16 млн, порт контролируется правительством Йемена.
Порт Моха на побережье Красного моря в Йемене приостановил коммерческую и морскую деятельность после серии ракетных атак хуситов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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По словам директора порта, за последние несколько дней по Мохе попали более 25 ракет. В результате атак погибли 7 человек, а ущерб оценивают примерно в $16 млн.
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Моха имеет стратегическое расположение вблизи пролива Баб-эль-Мандеб, через который проходит важный международный морской маршрут между Красным морем и Аденским заливом. Порт находится под контролем сил, лояльных международно признанному правительству Йемена.
В пятницу хуситы заявили о запуске 6 баллистических ракет по Мохе. По их словам, целями были военные объекты и лодки сил, которые они считают союзниками Саудовской Аравии.
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