Германия обновила предупреждение для своих граждан относительно поездок в Украину

Федеральное министерство иностранных дел Германии 15 августа обновило рекомендации для своих граждан относительно поездок в Украину, отдельно предупредив о возможном усилении российских атак накануне и в районе 24 августа. Об этом говорится в обновлённых правилах ведомства, пишет УНН.

Детали

В МИД Германии подчеркнули, что перед поездками в Украину действует официальное предупреждение. В ведомстве отметили, что в стране почти ежедневно происходят российские воздушные атаки с применением ракет, крылатых ракет и беспилотников, при этом под ударом могут оказаться все регионы.

Отдельно Германия предупредила о риске усиления атак в связи с Днём независимости Украины 24 августа 2026 года.

В связи с Днём независимости 24 августа 2026 года нельзя исключать усиления атак как на инфраструктуру, например энергетическую инфраструктуру и транспортные узлы, так и на гражданские объекты - говорится в обновлённых рекомендациях.

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МИД Германии также напомнил, что украинское воздушное пространство закрыто, поэтому въезд в страну и выезд из неё возможны только наземным путём. В Киеве и других населённых пунктах действуют комендантские часы, которые могут оперативно изменяться в зависимости от ситуации с безопасностью.

Гражданам Германии, которые несмотря на предупреждение вынуждены приехать в Украину по профессиональным причинам, рекомендовали осознавать значительный уровень опасности и иметь заранее подготовленный план безопасности.

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Ведомство призвало установить на смартфон украинское приложение для получения уведомлений о воздушных тревогах, заранее определить ближайшее укрытие и следить за сообщениями местных властей. Также немцам рекомендовали соблюдать комендантский час и зарегистрироваться в кризисном списке МИД Германии.

В ведомстве подчеркнули, что из-за российской агрессии возможности Германии по оказанию помощи своим гражданам в Украине значительно ограничены.

МИД Германии также отметил, что даже западные области Украины, где частота и интенсивность атак ниже, нельзя считать полностью безопасными. В ведомстве напомнили о риске ударов ракетами и дальнобойными беспилотниками, падения обломков, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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