Доход создателя Claude за квартал вырос в 14 раз на фоне гонки ИИ

Anthropic PBC сообщает потенциальным инвесторам, что её доход во втором квартале вырос как минимум в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно соответствующим документам, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Создатель чат-ботов Claude сообщил о предварительном показателе дохода в размере более 11,5 миллиарда долларов за последний завершённый квартал по сравнению с 787 миллионами долларов за соответствующий период 2025 года и 4,73 миллиарда долларов в первом квартале этого года, как показывают документы. Согласно документам, во втором квартале 2026 года Anthropic сообщила о положительной скорректированной операционной прибыли.

Обсуждения продолжаются, и цифры могут быть пересмотрены. Представитель Anthropic отказался от комментариев.

Стремительный рост происходит на фоне борьбы компании со своим давним конкурентом OpenAI за завоевание корпоративных клиентов. Компания Anthropic, которая когда-то считалась аутсайдером в гонке искусственного интеллекта, наблюдает всплеск числа специалистов, использующих её программное обеспечение для оптимизации задач, включая кодирование.

Годовой доход Anthropic, или темпы роста, превысил 47 миллиардов долларов в мае. Годовой темп роста OpenAI превышает 40 миллиардов долларов, сообщает издание, хотя эти две цифры могут рассчитываться неодинаково.

Компания встречается с инвесторами перед своим потенциальным мега-IPO, сообщили в июле люди, знакомые с этим вопросом. Anthropic конфиденциально подала заявку на листинг и сотрудничает с Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. по вопросам IPO, сообщает издание.

Anthropic стремится использовать достаточные возможности финансирования на публичном рынке, чтобы сохранить своё преимущество над OpenAI и другими компаниями на фоне того, как компании, занимающиеся искусственным интеллектом, тратят сотни миллиардов долларов на разработку самых передовых моделей.

IPO этой осенью позволит Anthropic дебютировать не только раньше OpenAI, но и раньше DeepSeek — китайской фирмы в сфере искусственного интеллекта, захватывающей всё большую долю рынка этой технологии. DeepSeek готовится к IPO и может подать заявку уже в этом году, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

Гонка за лидерство в сфере ИИ стимулировала рынок IPO: по данным Bloomberg, в этом году, без учёта компаний-пустышек и других финансовых инструментов, было привлечено 256,4 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за год с 2021 года.

Anthropic обошла OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом стоимостью $965 млрд