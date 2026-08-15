Доход создателя Claude за квартал вырос в 14 раз на фоне гонки ИИ

$44.700.0151.550.06
ukenru
14 августа, 20:59 • 53130 просмотра
Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров РоссииPhoto
14 августа, 19:13 • 42453 просмотра
"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением КоновальцемVideo
14 августа, 17:29 • 28154 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
14 августа, 17:07 • 26148 просмотра
российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
14 августа, 15:07 • 31765 просмотра
путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT
14 августа, 13:43 • 29578 просмотра
В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
14 августа, 13:33 • 24625 просмотра
Зеленский провёл заседание Ставки: обсудили планы рф и контрмеры, дефициты и потребности в вооружении
Эксклюзив
14 августа, 12:27 • 21877 просмотра
Как отрастить длинные волосы: парикмахер назвала главные правила ухода
Эксклюзив
14 августа, 12:18 • 20344 просмотра
Останки Евгения Коновальца привезли в собор УГКЦ в КиевеPhoto
14 августа, 11:10 • 17748 просмотра
Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
54%
755мм
Популярные новости
Россияне установили РЭБ на Shahed-136 для борьбы с FPV-каналами — «Флеш»Video14 августа, 20:20 • 4824 просмотра
В Познани задержали двух женщин после нападения на украинцев возле кафе14 августа, 20:41 • 12723 просмотра
Олег Дорощук завоевал серебро на ЧЕ-2026 по прыжкам в высоту14 августа, 21:32 • 3280 просмотра
Киев передал Трампу документ о том, что РФ не захватит Донецкую область даже до 2027 года — СМИ14 августа, 22:05 • 9024 просмотра
Нетаньяху назвал Британию исламской республикой с ядерным оружием14 августа, 22:37 • 4124 просмотра
публикации
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 28324 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 33123 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 40837 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto14 августа, 08:39 • 47368 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа14 августа, 06:25 • 49907 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Денис Штилерман
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Донецкая область
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых «Мстителей»Video06:00 • 2 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 54753 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 50972 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 68493 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 62750 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Отопление
The New York Times

Доход создателя Claude за квартал вырос в 14 раз на фоне гонки ИИ

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Производитель чат-бота Claude сообщил о доходе более $11,5 млрд во втором квартале по сравнению с $787 млн годом ранее. Компания готовится к осеннему IPO, сотрудничая с Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Доход создателя Claude за квартал вырос в 14 раз на фоне гонки ИИ

Anthropic PBC сообщает потенциальным инвесторам, что её доход во втором квартале вырос как минимум в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно соответствующим документам, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Создатель чат-ботов Claude сообщил о предварительном показателе дохода в размере более 11,5 миллиарда долларов за последний завершённый квартал по сравнению с 787 миллионами долларов за соответствующий период 2025 года и 4,73 миллиарда долларов в первом квартале этого года, как показывают документы. Согласно документам, во втором квартале 2026 года Anthropic сообщила о положительной скорректированной операционной прибыли.

Обсуждения продолжаются, и цифры могут быть пересмотрены. Представитель Anthropic отказался от комментариев.

Стремительный рост происходит на фоне борьбы компании со своим давним конкурентом OpenAI за завоевание корпоративных клиентов. Компания Anthropic, которая когда-то считалась аутсайдером в гонке искусственного интеллекта, наблюдает всплеск числа специалистов, использующих её программное обеспечение для оптимизации задач, включая кодирование.

Годовой доход Anthropic, или темпы роста, превысил 47 миллиардов долларов в мае. Годовой темп роста OpenAI превышает 40 миллиардов долларов, сообщает издание, хотя эти две цифры могут рассчитываться неодинаково.

Компания встречается с инвесторами перед своим потенциальным мега-IPO, сообщили в июле люди, знакомые с этим вопросом. Anthropic конфиденциально подала заявку на листинг и сотрудничает с Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. по вопросам IPO, сообщает издание.

Anthropic стремится использовать достаточные возможности финансирования на публичном рынке, чтобы сохранить своё преимущество над OpenAI и другими компаниями на фоне того, как компании, занимающиеся искусственным интеллектом, тратят сотни миллиардов долларов на разработку самых передовых моделей.

IPO этой осенью позволит Anthropic дебютировать не только раньше OpenAI, но и раньше DeepSeek — китайской фирмы в сфере искусственного интеллекта, захватывающей всё большую долю рынка этой технологии. DeepSeek готовится к IPO и может подать заявку уже в этом году, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

Гонка за лидерство в сфере ИИ стимулировала рынок IPO: по данным Bloomberg, в этом году, без учёта компаний-пустышек и других финансовых инструментов, было привлечено 256,4 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за год с 2021 года.

Anthropic обошла OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом стоимостью $965 млрд29.05.26, 08:51 • 3751 просмотр

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
JPMorgan Chase
OpenAI
Китай