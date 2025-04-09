JPMorgan Chase

Трамп не откажется от тарифного плана, ища способы успокоить партнеров. Союзники бьют тревогу из-за возможных последствий для экономики и цен.
Глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас заявил, что торговая война окажет влияние на экономический рост Европы. Пошлины могут привести к снижению инфляции ниже целевых показателей ЕЦБ.
Евросоюз рассматривает ответные меры против США из-за новых пошлин Трампа. Брюссель может нацелиться на американские услуги, такие как банки и технологические компании.
Лутник Кантор Фитцджеральд рекомендовал покупать акции Tesla, несмотря на падение на 5% за пять дней. После заявления акции упали еще на 1,7%, до $231,75.
Технологические гиганты планируют увеличить капитальные расходы на инфраструктуру ИИ на 55% по сравнению с 2024 годом. Meta, Microsoft и Alphabet ожидают, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе, несмотря на сомнения инвесторов.
россия перевела $5 млрд через американские банки в Турцию под видом финансирования АЭС «Аккую». США заморозили дополнительные $2 млрд в JPMorgan, но Белый дом заблокировал их конфискацию из-за турецкого фактора.
Нефть Brent упала до $77,97 после призыва Трампа к ОПЕК снизить цены для ослабления России. Трамп угрожает санкциями и предлагает встречу с Путиным для обсуждения войны в Украине.
Eton Venture Services оценила состояние Канье Уэста в 2,77 млрд долларов на 2025 год. Оценка базируется на музыкальном портфолио и правах на бренд Yeezy после потери контракта с Adidas в 2022 году.
Цены на нефть Brent и WTI снизились на 0,5% после достижения многомесячных максимумов. Падение запасов нефти в США и новые санкции против РФ влияют на мировой рынок.
Цены на нефть Brent и WTI выросли на 0,9% из-за низких температур и растущего спроса на топливо. За три недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 7%, также влияют санкции против России и Ирана.
Мировые банки прогнозируют снижение доходов от торговли валютой на 9% и ставками на 17% по сравнению с прошлым годом. Coalition Greenwich ожидает дальнейшее падение доходов от торговли ставками до 2026 года.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах США акции Trump Media выросли на 30%, а Tesla - на 15%. Рыночные индексы достигли исторических максимумов на фоне ожиданий снижения налогов.
Российский суд арестовал $156 млн американского банка JPMorgan Chase по искам ВТБ. ВТБ требует взыскать убытки, которые понес из-за блокировки зарубежных активов после вторжения рф в Украину.
Boeing назначил Роберта Ортберга новым генеральным директором с 8 августа. Компания сообщила об убытке в 1,4 млрд долларов во втором квартале из-за проблем с безопасностью и качеством.
Россия сталкивается с экономическими вызовами из-за войны в Украине. Инфляция достигла 9%, Центробанк повысил ключевую ставку до 18%, а военные расходы стали основным фактором экономического роста.
Американский банк Mercury сообщил о прекращении поддержки счетов украинских предпринимателей. Банк больше не будет обслуживать компании, учредители которых имеют паспорта Украины и ряда других стран.