06:29 • 2374 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 13870 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 23687 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 21960 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 32028 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 36993 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 50908 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 76165 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51701 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 48180 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
Доллар США

Нефть дорожает: вопрос Венесуэлы перевешивает опасения по поводу избытка и влияния потенциального мирного соглашения между РФ и Украиной

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Фьючерсы на нефть марки Brent и американская нефть марки West Texas Intermediate подорожали. Это произошло на фоне перебоев в поставках, связанных с напряженностью между США и Венесуэлой, что перевесило опасения по поводу избытка предложения.

Нефть дорожает: вопрос Венесуэлы перевешивает опасения по поводу избытка и влияния потенциального мирного соглашения между РФ и Украиной

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне того, как перебои в поставках, связанные с эскалацией напряженности между США и Венесуэлой, перевесили опасения по поводу избытка предложения и влияния потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 33 цента, или на 0,54%, до 61,45 доллара за баррель по состоянию на 04:29 GMT (06:29 по Киеву), а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 31 цент, или на 0,54%, до 57,75 доллара.

Оба контракта упали в цене более чем на 4% на прошлой неделе под давлением ожиданий профицита в 2026 году.

"Мирные переговоры между Россией и Украиной колеблются между оптимизмом и осторожностью, тогда как напряженность между Венесуэлой и США нарастает, вызывая опасения по поводу потенциальных перебоев в поставках", - сказал Цуеси Уэно, старший экономист исследовательского института NLI.

"Однако, поскольку рынки не имеют четкого направления, опасения по поводу избытка предложения остаются сильными, и если геополитические риски не обострятся резко, цена на нефть марки WTI может снизиться ниже 55 долларов в начале следующего года", - сказал он.

По данным о судоходстве, из документов и морских источников, экспорт нефти из Венесуэлы резко сократился после того, как США захватили танкер в начале прошлой недели и ввели новые санкции против судоходных компаний и судов, которые ведут бизнес с латиноамериканским производителем нефти.

Рынок внимательно следит за развитием событий и их влиянием на предложение нефти. Reuters сообщило, что США планируют перехватывать больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть после захвата танкера на этой неделе, что усиливает давление на президента Николаса Мадуро.

США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12.12.25, 05:22 • 23660 просмотров

Однако растущие ожидания профицита продолжают оказывать давление на цены.

В субботнем отчете JPMorgan Commodities Research говорится, что профицит нефти в 2025 году, как ожидается, продолжит расти в 2026 и 2027 годах, поскольку прогнозируется, что мировое предложение нефти будет опережать спрос, увеличиваясь втрое быстрее темпов роста спроса к 2026 году.

Как пишет издание, "Президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления своей страны присоединиться к военному альянсу НАТО во время пятичасовых переговоров с американскими посланниками в Берлине в воскресенье". Переговоры должны продолжиться в понедельник.

Президент заявил, что вступление Украины в НАТО как гарантию безопасности не поддержали некоторые европейские партнеры14.12.25, 13:40 • 10501 просмотр

Представитель США Стив Уиткофф заявил, что "был достигнут значительный прогресс", хотя дополнительные подробности не были раскрыты.

"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине14.12.25, 22:56 • 23695 просмотров

В пятницу сообщили о поражении крупного российского нефтеперерабатывающего завода в Ярославле, к северо-востоку от Москвы; источники в отрасли сообщили, что предприятие приостановило добычу.

Перерабатывает 15 млн тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по российскому НПЗ в Ярославской области12.12.25, 19:30 • 3815 просмотров

По расчетам Reuters, опубликованным в пятницу, доходы российского государственного сектора от нефти и газа в декабре, вероятно, сократятся почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составят 410 миллиардов рублей (5,12 миллиарда долларов) из-за снижения цен на нефть и укрепления рубля.

Возможное мирное соглашение в конечном итоге может увеличить поставки российской нефти, которая сейчас находится под санкциями западных стран.

Что касается предложения, американские энергетические компании на прошлой неделе во второй раз за три недели сократили количество действующих нефтяных и газовых буровых установок, сообщила в пятницу энергетическая сервисная компания Baker Hughes.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Стив Уиткофф
JPMorgan Chase
НАТО
Венесуэла
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин