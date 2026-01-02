Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами

Служба внешней разведки Украины выпустила предупреждение о том, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, пишет УНН.

Детали

Служба внешней разведки Украины предупреждает о "продолжении специальной операции кремля по срыву мирных переговоров при посредничестве США". "Указанная операция носит комплексный характер. После т. н. "атаки на резиденцию путина" фиксируем распространение кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении СВР Украины.

С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб рф со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время - накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в россии, так и на временно оккупированных территориях Украины. Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения - сообщили в Службе внешней разведки Украины.

В СВР Украины подчеркнули, что "эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб". "Режим путина неоднократно применял эту тактику внутри рф, а ныне эта же модель экспортируется наружу, что опосредованно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц рф", - указали во внешней разведке.

"Обращаемся к медиа с просьбой ставить под сомнение и тщательно проверять обнародованные кремлем материалы и не распространять российские фейки", - подчеркнули в СВР Украины.

