18:22 • 8436 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
16:32 • 14874 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 16881 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 22742 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 28590 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 21475 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 20340 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23233 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33815 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 111766 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
ОАЭ рассматривают удар по Ирану - Axios

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают военные меры для остановки иранских ракетных и беспилотных ударов по стране. ОАЭ подверглись наибольшим атакам со стороны Ирана с начала войны, даже больше, чем Израиль.

ОАЭ рассматривают удар по Ирану - Axios

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность принятия военных мер для остановки иранских ракетных и беспилотных ударов по стране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два неназванных источника, осведомленных в этом вопросе, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что удар Эмиратов по Ирану был бы беспрецедентным, а тот факт, что это рассматривается, отражает огромное возмущение стран Персидского залива из-за иранских атак, направленных на гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты. При этом ОАЭ стали страной, которая подверглась наибольшим атакам со стороны Ирана с начала войны - даже больше, чем Израиль.

ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана. Хотя они никоим образом не участвовали в войне, они все же подверглись 800 обстрелам

- цитирует издание одного из собеседников.

Указывается, что израильские чиновники считают, что Саудовская Аравия также может предпринять военные действия в ответ на иранские атаки.

"Удары Ирана ... превратили войну в масштабный региональный кризис, втянув страны, которые никогда не хотели быть частью конфликта. С начала американо-израильской бомбардировочной кампании Иран атаковал американские базы и другие цели в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Омане, Иордании, Саудовской Аравии и Ираке, включая курдский регион", - резюмирует издание.

Напомним

Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое посольство в Иране и вывели дипломатическую миссию. Это решение связано с иранскими атаками, которые поразили аэропорт Дубая и другие гражданские здания.

Зеленский обсудил с президентом ОАЭ удары Ирана и возможности помощи03.03.26, 13:41

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дубай
Саудовская Аравия
Иран