ОАЭ рассматривают удар по Ирану - Axios

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность принятия военных мер для остановки иранских ракетных и беспилотных ударов по стране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два неназванных источника, осведомленных в этом вопросе, информирует УНН. Детали Отмечается, что удар Эмиратов по Ирану был бы беспрецедентным, а тот факт, что это рассматривается, отражает огромное возмущение стран Персидского залива из-за иранских атак, направленных на гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты. При этом ОАЭ стали страной, которая подверглась наибольшим атакам со стороны Ирана с начала войны - даже больше, чем Израиль. ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана. Хотя они никоим образом не участвовали в войне, они все же подверглись 800 обстрелам - цитирует издание одного из собеседников. Указывается, что израильские чиновники считают, что Саудовская Аравия также может предпринять военные действия в ответ на иранские атаки. "Удары Ирана ... превратили войну в масштабный региональный кризис, втянув страны, которые никогда не хотели быть частью конфликта. С начала американо-израильской бомбардировочной кампании Иран атаковал американские базы и другие цели в ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Омане, Иордании, Саудовской Аравии и Ираке, включая курдский регион", - резюмирует издание. Напомним Объединенные Арабские Эмираты закрыли свое посольство в Иране и вывели дипломатическую миссию. Это решение связано с иранскими атаками, которые поразили аэропорт Дубая и другие гражданские здания. Зеленский обсудил с президентом ОАЭ удары Ирана и возможности помощи