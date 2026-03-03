Зеленский обсудил с президентом ОАЭ удары Ирана и возможности помощи
Владимир Зеленский провел разговор с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и удары Ирана по гражданским объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и удары Ирана по гражданским объектам, а также то, "как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни", и договорились работать над этим командами, пишет УНН.
"Обсудили ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива с Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Я выразил ему соболезнования из-за гибели людей от безумных ударов из Ирана", - написал Зеленский в соцсетях.
По словам Зеленского, его коллега из ОАЭ "отметил, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему – по домам, моллам, даже мечетям".
Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни – это общий приоритет для всех в мире
