Зеленский обсудил с президентом ОАЭ удары Ирана и возможности помощи

$43.230.13
50.600.26
ukenru
09:06 • 8058 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
06:18 • 19326 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 77404 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 74209 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 53064 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 47641 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 40340 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 21972 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 19230 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 17990 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4.5м/с
71%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посольство США в Эр-Рияде атаковано двумя дронами, вспыхнул пожар3 марта, 01:59 • 13936 просмотра
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть страны Ближнего ВостокаPhoto3 марта, 03:07 • 14934 просмотра
Израиль заявил об одновременных ударах в Тегеране и Бейруте06:54 • 18345 просмотра
Иран применил российскую тактику ударов БПЛА по государствам Персидского залива - WSJ07:59 • 19256 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 14453 просмотра
публикации
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление09:14 • 14923 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 35849 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 77404 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 52632 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 59556 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Марко Рубио
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 20984 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 28285 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 32209 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 31859 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 89283 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Instagram
Facebook

Зеленский обсудил с президентом ОАЭ удары Ирана и возможности помощи

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Владимир Зеленский провел разговор с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и удары Ирана по гражданским объектам.

Зеленский обсудил с президентом ОАЭ удары Ирана и возможности помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и удары Ирана по гражданским объектам, а также то, "как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни", и договорились работать над этим командами, пишет УНН.

Подробности

"Обсудили ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива с Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Я выразил ему соболезнования из-за гибели людей от безумных ударов из Ирана", - написал Зеленский в соцсетях.

По словам Зеленского, его коллега из ОАЭ "отметил, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему – по домам, моллам, даже мечетям".

Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни – это общий приоритет для всех в мире

- подчеркнул Зеленский.

Британия просит Украину помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны02.03.26, 00:24 • 16921 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Иран