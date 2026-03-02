Британия просит Украину помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны

Великобритания попросила Украину привлечь экспертов, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Королевства Кир Стармер, сообщает УНН.

Также, по его словам, он позволит использовать США базы страны для обороны на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы решили согласиться на этот запрос, чтобы предотвратить запуск Ираном ракет по региону