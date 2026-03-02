Британия просит Украину помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны
Киев • УНН
Великобритания обратилась к Украине с просьбой привлечь экспертов для помощи партнерам из Персидского залива в сбитии иранских дронов. Премьер-министр Кир Стармер также разрешил США использовать британские базы для обороны на Ближнем Востоке.
Великобритания попросила Украину привлечь экспертов, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Королевства Кир Стармер, сообщает УНН.
Детали
Также, по его словам, он позволит использовать США базы страны для обороны на Ближнем Востоке.
Соединенные Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы решили согласиться на этот запрос, чтобы предотвратить запуск Ираном ракет по региону
Он добавил, что Великобритания не участвует в наступательных действиях против Ирана и действует в рамках коллективной самообороны.
Напомним
Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности сотрудничать с США и партнерами, чтобы помочь остановить атаки Ирана в ответ.
Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели01.03.26, 23:05 • 2520 просмотров