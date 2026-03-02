$43.210.00
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 11967 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 14401 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 24006 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 40439 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50 • 57995 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 65229 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 75153 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля, 12:56 • 76833 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73168 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
Британия просит Украину помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Великобритания обратилась к Украине с просьбой привлечь экспертов для помощи партнерам из Персидского залива в сбитии иранских дронов. Премьер-министр Кир Стармер также разрешил США использовать британские базы для обороны на Ближнем Востоке.

Британия просит Украину помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны

Великобритания попросила Украину привлечь экспертов, чтобы помочь партнерам из Персидского залива сбивать иранские дроны. Об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Королевства Кир Стармер, сообщает УНН.

Детали

Также, по его словам, он позволит использовать США базы страны для обороны на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы решили согласиться на этот запрос, чтобы предотвратить запуск Ираном ракет по региону

- заявил Стармер.

Он добавил, что Великобритания не участвует в наступательных действиях против Ирана и действует в рамках коллективной самообороны.

Напомним

Великобритания, Франция и Германия заявили о готовности сотрудничать с США и партнерами, чтобы помочь остановить атаки Ирана в ответ.

Трамп предполагает, что боевые действия в Иране могут продлиться 4 недели

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кир Стармер
Франция
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Иран