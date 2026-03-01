Зеленский призвал конфисковывать танкеры "теневого флота" РФ после операции Бельгии
Киев • УНН
Украинский лидер призвал Европу изменить законодательство таким образом, чтобы такие суда не только останавливали, но и изымали с перенаправлением российской нефти на нужды безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Бельгии конфисковать танкер из так называемого "теневого флота" РФ, который, по его словам, несмотря на санкции США, ЕС и Великобритании, продолжал незаконно перевозить российскую нефть под фальшивым флагом и с поддельными документами. Об этом глава государства сообщил в сообщении в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, Украина приветствует "сильный шаг" против финансовых возможностей Москвы и поблагодарила Францию за поддержку операции.
Отдельно президент подчеркнул необходимость модернизации европейского законодательства, чтобы танкеры с российской нефтью не только останавливали, но и конфисковывали, а саму нефть направляли на нужды безопасности Европы.
Мы должны быть решительными. Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности
Напомним
1 марта бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".