Зеленский призвал конфисковывать танкеры "теневого флота" РФ после операции Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Бельгии конфисковать танкер из так называемого "теневого флота" РФ, который, по его словам, несмотря на санкции США, ЕС и Великобритании, продолжал незаконно перевозить российскую нефть под фальшивым флагом и с поддельными документами. Об этом глава государства сообщил в сообщении в соцсети "Х", передает УНН.

По словам Зеленского, Украина приветствует "сильный шаг" против финансовых возможностей Москвы и поблагодарила Францию за поддержку операции.

Отдельно президент подчеркнул необходимость модернизации европейского законодательства, чтобы танкеры с российской нефтью не только останавливали, но и конфисковывали, а саму нефть направляли на нужды безопасности Европы.

Мы должны быть решительными. Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности