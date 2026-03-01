$43.210.00
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
07:44 • 19873 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50 • 41522 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 51785 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 65047 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля, 12:56 • 69278 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 68768 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 51502 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 52457 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 54557 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Зеленский призвал конфисковывать танкеры "теневого флота" РФ после операции Бельгии

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Украинский лидер призвал Европу изменить законодательство таким образом, чтобы такие суда не только останавливали, но и изымали с перенаправлением российской нефти на нужды безопасности.

Зеленский призвал конфисковывать танкеры "теневого флота" РФ после операции Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Бельгии конфисковать танкер из так называемого "теневого флота" РФ, который, по его словам, несмотря на санкции США, ЕС и Великобритании, продолжал незаконно перевозить российскую нефть под фальшивым флагом и с поддельными документами. Об этом глава государства сообщил в сообщении в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, Украина приветствует "сильный шаг" против финансовых возможностей Москвы и поблагодарила Францию за поддержку операции.

Отдельно президент подчеркнул необходимость модернизации европейского законодательства, чтобы танкеры с российской нефтью не только останавливали, но и конфисковывали, а саму нефть направляли на нужды безопасности Европы.

Мы должны быть решительными. Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности

- подчеркнул Зеленский, добавив, что если РФ отвергает правила ради войны, то правила должны предусматривать четкий и твердый ответ.

Напомним

1 марта бельгийские вооруженные силы при поддержке французских сил обороны задержали танкер российского теневого флота. Операция получила название "Синий нарушитель".

Александра Василенко

