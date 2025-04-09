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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24822 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джон Хили

Британский политик (родился в 1960 году)
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Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.

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Министр обороны Британии возглавит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля. Цель – мобилизовать больше военной помощи и усилить давление на россию.

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Премьер-министр Британии обсудил отправку истребителей Typhoon в Украину для прикрытия войск в случае их ввода. Это связано с неопределенностью относительно поддержки США.

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Европейские союзники ускоряют создание "коалиции желающих" для гарантий безопасности Украине - Гили

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Министр обороны Великобритании едет в США: будет просить возобновить военную помощь Украине - Financial Times

Глава британского оборонного ведомства Джон Хили в Вашингтоне обсудит со своим американским коллегой Питом Хегсетом мирный план для Украины. В Великобритании "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине".

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Британский министр обороны едет в США обсуждать план по Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили встретится с американским коллегой для обсуждения возможного плана урегулирования войны. Лондон проводит активные консультации с международными партнерами по поводу дипломатического решения конфликта.

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