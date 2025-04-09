Министр обороны Великобритании едет в США: будет просить возобновить военную помощь Украине - Financial Times

Глава британского оборонного ведомства Джон Хили в Вашингтоне обсудит со своим американским коллегой Питом Хегсетом мирный план для Украины. В Великобритании "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине".