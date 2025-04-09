Министры обороны Британии и Франции встретятся в штаб-квартире НАТО 10 апреля. Британия и Германия созывают Рамштайн там же 11
апреля.
Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их
границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась
конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.
Министр обороны Британии возглавит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля. Цель – мобилизовать больше
военной помощи и усилить давление на россию.
Премьер-министр Британии обсудил отправку истребителей Typhoon в Украину для прикрытия войск в случае их ввода. Это связано с
неопределенностью относительно поддержки США.
Министр обороны Британии заявил, что европейские страны ускорят создание коалиции для предоставления Украине гарантий
безопасности. Великая Британия и Франция возглавляют работу по планированию.
Глава британского оборонного ведомства Джон Хили в Вашингтоне обсудит со своим американским коллегой Питом Хегсетом мирный план
для Украины. В Великобритании "вздохнули с облегчением" из-за того, что выступление президента США Дональда Трампа перед
Конгрессом во вторник имело "более примирительный тон по отношению к Украине".
Министр обороны Великобритании Джон Хили встретится с американским коллегой для обсуждения возможного плана урегулирования войны. Лондон проводит активные консультации с международными партнерами по поводу дипломатического решения конфликта.