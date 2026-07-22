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Техника

Новый премьер Британии одержал первую оборонную победу на фоне Фарнборо: Канада присоединилась к программе GCAP

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Канада присоединилась к программе истребителей GCAP в качестве наблюдателя, что стало первым расширением за пределы стран-основательниц. Это часть усилий европейских союзников по снижению зависимости от американского оружия.

Новый премьер Британии одержал первую оборонную победу на фоне Фарнборо: Канада присоединилась к программе GCAP

Новое правительство Великобритании во вторник одержало первую победу в оборонной сфере на фоне того, как Канада присоединилась к отложенной программе истребителей GCAP, что является частью более широких усилий европейских союзников по уменьшению их зависимости от американского оружия и военных технологий, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Этот шаг совпадает с авиашоу в Фарнборо, главным мероприятием аэрокосмической и оборонной промышленности, где войны в Украине и на Ближнем Востоке повышают спрос на инструменты, от боевых беспилотников и ракет-перехватчиков до военного программного обеспечения на базе искусственного интеллекта.

Авиашоу совпадает с первыми днями на посту нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Он назначил Джона Хили, который выступает за увеличение оборонного бюджета Великобритании, министром финансов, а министру здравоохранения Уэсу Стритингу поручил оборону.

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Эти назначения во вторник повысили стоимость акций британских оборонных и аэрокосмических компаний на фоне того, как рынки делают ставку на то, что компании выиграют от готовности нового правительства сделать Британию более готовой к войне.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с ним в его новом качестве, - сказал генеральный директор Rolls-Royce Туфан Эргинбилгич журналистам на выставке во вторник, имея в виду Гили.  - Он понимает Rolls-Royce и нашу повестку дня, а также то, насколько велик наш вклад в развитие страны".

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Первое заявление нового правительства относительно иностранных партнеров состоялось по поводу Global Combat Air Programme (GCAP), истребителя-невидимки, который совместно разрабатывают Великобритания, Италия и Япония. Канада присоединилась в качестве наблюдателя, что стало первым расширением за пределы стран-основательниц.

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BAE Systems, Boeing и Saab также подписали соглашение о продвижении партнерства, чтобы предложить Великобритании новый скоростной реактивный учебный самолет для пилотов на базе системы Boeing T-7, на фоне того, как она ищет замену устаревшему парку Hawk.

Ранее Хили месяцами лоббировал бывшего премьер-министра, чтобы тот разработал путь расходования 3% ВВП на оборону к 2030 году, а не 2,68%, которые в итоге запланировало правительство.

"Как министр обороны, Джон Хили отстаивал британский бизнес, признавая вклад, который оборонный сектор вносит в рост и национальную безопасность", - сказал генеральный директор BAE Systems Чарльз Вудберн.

Канада становится все более важным партнером в сфере обороны для европейских стран, на фоне того, как она стремится диверсифицировать свои оборонные расходы от Соединенных Штатов и установить более тесные связи на континенте, пишет издание.

Статус наблюдателя не предусматривает никаких финансовых обязательств, но Канада может присоединиться к программе более официально в будущем, разделив миллиардный счет за разработку и потенциально заказав самолеты, указывает издание.

Компании оборонного сектора составили половину из рекордных 1600 участников на нынешней выставке, что подчеркивает отход от обычного доминирования коммерческой авиации и отражает то, как конфликты изменили приоритеты расходов, отмечает издание.

В коммерческом секторе производители самолетов Boeing и европейский конкурент Airbus объявили о сотнях заказов на самолеты на выставке, несмотря на определенную напряженность по поводу задержек и узких мест в отрасли, которые повлияли на некоторые авиакомпании.

Агентство Reuters также сообщило, что Boeing обратился к правительству США с просьбой оказывать давление на Европейский Союз по поводу прозрачности относительно пакета займов в размере 3 миллиардов евро (3,43 миллиарда долларов США) для Airbus, что вновь разожгло торговую напряженность после того, как обе стороны продлили таможенное перемирие по субсидиям на реактивные самолеты.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил CNBC во вторник, что Офис Торгового представителя США (USTR) очень внимательно рассматривает вопрос займа.

"Мы не можем принять ситуацию, когда компании не должны работать по рыночным системам, когда Boeing должен работать и конкурировать с Airbus, который получает несправедливые кредиты", – сказал Грир.

Президент Emirates Тим Кларк также раскритиковал производителей самолетов и двигателей, заявив, что ожидает, что задержанный широкофюзеляжный самолет 777-9 компании Boeing будет поставлен во втором квартале следующего года, на фоне того, как он приближается к сертификации.

"Мы должны были получить их в апреле 2020 года... поэтому, если мы получим их во втором квартале 2027 года, это будет слишком рискованно при любых обстоятельствах", - сказал он, добавив, что задержки означают, что самолет рискует быть устаревшим с точки зрения технологий еще до его поставки.

"В определенный момент нам придется провести черту", - указал он.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило Reuters в понедельник, что ожидает сертификации самолета в конце этого или в начале следующего года.

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Юлия Шрамко

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