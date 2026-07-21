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Стритинг стал министром обороны Британии: в первом заявлении упомянул Украину

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

Новый премьер Британии Энди Бернем назначил бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга министром обороны. Стритинг пообещал поддержку Украине и обеспечение ресурсов для вооруженных сил.

Стритинг стал министром обороны Британии: в первом заявлении упомянул Украину

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил бывшего министра здравоохранения страны Уэса Стритинга министром обороны поздно вечером в понедельник, сообщило правительство, пишет УНН.

Детали

Уэс Стритинг уже отреагировал на это, упомянув Украину.

"Обеспечение безопасности нашей страны – это первоочередная обязанность правительства", – написал Стритинг в X после своего назначения.

"Мы обеспечим, чтобы наши вооруженные силы имели необходимые ресурсы и твердо стояли плечом к плечу с нашими международными союзниками, особенно с Украиной", - подчеркнул Стритинг.

Бернэм сформировал новое правительство Британии: кто получил ключевые должности в кабинете министров21.07.26, 01:17 • 3164 просмотра

Юлия Шрамко

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