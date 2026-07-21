Стритинг стал министром обороны Британии: в первом заявлении упомянул Украину
Киев • УНН
Новый премьер Британии Энди Бернем назначил бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга министром обороны. Стритинг пообещал поддержку Украине и обеспечение ресурсов для вооруженных сил.
Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил бывшего министра здравоохранения страны Уэса Стритинга министром обороны поздно вечером в понедельник, сообщило правительство, пишет УНН.
Детали
Уэс Стритинг уже отреагировал на это, упомянув Украину.
"Обеспечение безопасности нашей страны – это первоочередная обязанность правительства", – написал Стритинг в X после своего назначения.
"Мы обеспечим, чтобы наши вооруженные силы имели необходимые ресурсы и твердо стояли плечом к плечу с нашими международными союзниками, особенно с Украиной", - подчеркнул Стритинг.
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