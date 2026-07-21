Бернэм сформировал новое правительство Британии: кто получил ключевые должности в кабинете министров

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм начал формирование нового состава правительства, пообещав провести "самые большие изменения за последние 40 лет". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Первые кадровые решения Бернэм принял после ряда отставок ключевых членов правительства Кира Стармера. В частности, свои посты покинули канцлер казначейства Рэйчел Ривз, глава МИД Иветт Купер, вице-премьер Дэвид Ламми, министр бизнеса Питер Кайл, министр жилищного хозяйства Стив Рид и еще несколько правительственных чиновников.

Кто получил ключевые должности

Самым неожиданным решением стало назначение 66-летнего Джона Хили канцлером казначейства. Бывший министр обороны сменил на этом посту Рэйчел Ривз, которая стала первой женщиной-канцлером в истории Великобритании.

Хили покинул Министерство обороны всего шесть недель назад из-за спора с Министерством финансов по поводу оборонных расходов. Теперь именно ему придется искать дополнительное финансирование для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП к 2030 году и выполнения обязательств перед НАТО по доведению расходов до 3,5% ВВП к 2035 году.

Бывший министр обороны Британии Хили получил высокую должность в новом правительстве

Министерство внутренних дел продолжит возглавлять 45-летняя Шабана Махмуд. Она сохранила пост после проведенных кадровых изменений. Bloomberg отмечает, что именно Махмуд была одним из авторов более жесткой миграционной политики правительства, которая усложняет получение постоянного проживания для беженцев и низкооплачиваемых мигрантов.

Должность министра иностранных дел получил бывший лидер Лейбористской партии Эд Милибэнд. Ранее он возглавлял Министерство энергетики и считался одним из главных претендентов на пост канцлера казначейства.

По оценке Bloomberg, назначение Милибэнда в Форин-офис открывает Бернэму возможность пересмотреть экологическую политику предыдущего правительства, в частности касательно добычи нефти и газа в Северном море.

Луиза Хейг стала одной из самых влиятельных фигур нового правительства

Одной из самых близких соратниц премьера стала Луиза Хейг, которая получила сразу три должности – первого государственного секретаря, канцлера герцогства Ланкастер и министра по делам Кабинета министров.

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Фактически она будет координировать работу правительственных ведомств и взаимодействие между ними.

До этого Хейг работала министром транспорта, однако в конце 2024 года покинула правительство после огласки вокруг своей давней судимости за мошенничество.

Купер возглавила Министерство здравоохранения

Министерство здравоохранения возглавила Иветт Купер, которая ранее была министром иностранных дел.

Среди ее главных задач – сокращение очередей в Национальной службе здравоохранения (NHS) и реформа системы социального обеспечения, которую Энди Бернэм назвал одним из приоритетов нового правительства.

По данным Bloomberg, формирование нового Кабинета министров продолжается, и перечень назначений в ближайшее время может быть расширен.

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