Новый премьер Британии провел первый разговор с Трампом
Киев • УНН
Новоназначенный премьер-министр Британии Энди Бернем провел первый международный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Подробности разговора пока неизвестны.
Новый премьер Британии Энди Бернем провел первый международный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Недавно назначенный премьер-министр Британии провел один из первых разговоров с американским лидером.
Подробности разговора Бернема и Трампа пока неизвестны.
Новый премьер Британии Бёрнем пообещал, что одним из первых будет звонок Зеленскому20.07.26, 17:39 • 1250 просмотров