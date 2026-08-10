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Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги

Киев • УНН

 • 15459 просмотра

Потребительская инфляция в Украине в июле выросла до 7,7% в годовом выражении. Цены на продукты снизились, а тарифы на воду и транспорт выросли.

Инфляция ускорилась до 7,7% - больше всего подешевели яйца и овощи, подорожали коммунальные услуги

Потребительская инфляция в Украине ускорилась до 7,7% в июле в годовом выражении с 7,2% в июне, свидетельствуют данные Госстата, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в июле 2026 года по сравнению с июнем составила 0,3%, с июлем 2025 года — 7,7%.

Базовая инфляция в июле этого года по сравнению с июнем составила 0,3%, с июлем 2025 года — 8,1%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%, увеличившись в годовом выражении на 6,5%.

Больше всего (на 6,0% и 5,9%) за месяц подешевели яйца и овощи. На 1,3–0,6% снизились цены на свинину, мясо птицы, продукты переработки зерновых, сало. В то же время на 1,5–0,6% выросли цены на фрукты, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, хлеб, макаронные изделия, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в частности, одежда — на 5,8%, обувь — на 3,5%.

Стоимость услуг

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,6% за месяц, как указано, произошел в основном из-за повышения тарифов на водоснабжение на 31,9%, канализацию — на 29,8%. За год подорожание составило 4,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,3% в июле (18,6% в годовом выражении), главным образом из-за подорожания проезда в автомобильном и железнодорожном пассажирском транспорте на 6,0% и 2,7% соответственно. Топливо и смазочные материалы, как сообщается, подешевели за месяц на 0,1%, подорожание за год — на 28%.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции30.07.26, 18:07 • 21016 просмотров

Юлия Шрамко

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Тарифы
Энергетика
Украина