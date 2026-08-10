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От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемых

Киев • УНН

 • 15895 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что на сегодняшний день о подозрении сообщено 488 лицам в 384 производствах по фактам коррупции в сфере обороны. В суд направлено 530 обвинительных актов, ущерб от незаконных закупок составляет 3,9 млрд грн.

От закупок до ТЦК: Генпрокурор сообщил, что по делам в сфере обороны уже 488 подозреваемых

В делах о закупках для армии, выплатах военнослужащим, коррупции во время мобилизации и незаконной переправке через границу 488 лицам сообщено о подозрении по 384 уголовным производствам, а 530 обвинительных актов уже направлены в суд, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"В обороне государства нет второстепенных решений. Каждая закупка, каждая выплата, каждое решение должностного лица в конечном счете влияют на способность армии и безопасность наших военнослужащих.

Именно поэтому Специализированные прокуратуры в сфере обороны сосредоточили работу на направлениях, которые потенциально несут финансовые и мобилизационные риски: закупки для армии, выплаты военнослужащим, коррупция во время мобилизации и незаконная переправка через границу", - указал Генпрокурор.

С начала года по этим направлениям 488 лицам сообщено о подозрении по 384 уголовным производствам. 530 обвинительных актов уже направлены в суд

- сообщил Кравченко.

"Нечестные закупки"

"Нечестные закупки", по словам Генпрокурора, - направление с наибольшим объемом установленных убытков - 3,9 млрд грн.

"Злоупотребления, завышенные цены, халатность и хищения при закупке оборудования, продуктов, услуг и строительстве защитных сооружений для Сил обороны. Государству и общинам уже возмещено 554,9 млн грн", - отметил он.

Но, отметил Кравченко, за этими цифрами стоят не только деньги.

"Недопоставленное оборудование, некачественно выполненные работы или завышенная стоимость закупки - это ресурсы, которых в нужный момент может не хватить нашим военным. В 59 производствах сообщено о подозрении 132 лицам. В суд направлено 86 обвинительных актов, 29 из них - в отношении командиров воинских частей и руководителей учреждений", - указал Генпрокурор.

"Коррупционные выплаты"

По данным Генпрокурора, "более 251,6 млн грн убытков из-за незаконных выплат и присвоения денежного довольствия военнослужащих".

"Наибольшая сумма - 174,6 млн грн так называемых "боевых", начисленных тем, кто фактически не выполнял боевых задач. Еще 22,8 млн грн выплачено по поддельным документам, 4,7 млн грн потеряно из-за служебной халатности. В 117 производствах сообщено о подозрении 173 лицам. В суд направлен 221 обвинительный акт, 32 - в отношении командиров и руководителей учреждений", - указал Кравченко.

"Нелегальный туризм"

"Схемы незаконной переправки через государственную границу, организаторы каналов, пособники и коррумпированные должностные лица. Сумма задокументированной неправомерной выгоды - более 35 млн грн. В 82 уголовных производствах сообщено о подозрении 131 лицу. В суд направлено 148 обвинительных актов", - сообщил Генпрокурор.

"Обратная сторона ТЦК и ВЛК"

"Фиктивная непригодность, незаконные отсрочки, содействие уклонению от военной службы. За каждой такой "услугой" не только взятка, но и прямой удар по мобилизационной способности государства. 

Задокументировано около 23 млн грн неправомерной выгоды. Расплачивались не только деньгами, передавали автомобили и топливные талоны.

В 126 уголовных производствах сообщено о подозрении 52 должностным лицам. В суд направлено 75 обвинительных актов, 13 из них - в отношении руководителей ТЦК, СП и ВЛК", - отметил Кравченко.

"Оборонный интерес"

Отдельное направление, по его словам, - "Оборонный интерес". Это возвращение через суд незаконно отчужденных земель, имущества и других активов оборонного назначения.

"В этом году прокуроры предъявили 356 исков на 44,9 млрд грн. Суды уже удовлетворили 187 исков на 36,3 млрд грн. Исполнены судебные решения на 92,1 млрд грн, включая стоимость возвращенных государству земель и имущества", - указал он.

Для меня результат этой работы измеряется конкретными вещами: схема прекращена, виновные установлены и привлечены к ответственности, украденное возвращается государству и возмещаются убытки. Наша позиция неизменна: оборона не будет инструментом наживы. Работаем дальше

- подчеркнул Кравченко.

Прокуроры разоблачили масштабные злоупотребления в оборонной сфере Украины - Офис генпрокурора17.11.25, 15:04 • 5585 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Государственная граница Украины
Руслан Кравченко