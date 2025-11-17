Прокуроры разоблачили масштабные злоупотребления в оборонной сфере Украины - Офис генпрокурора

Прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны за последние три недели задокументировали десятки масштабных злоупотреблений в оборонной сфере Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Были задержаны должностные лица сектора обороны - также были разоблачены организаторы незаконной переправки военнообязанных за границу.

Оперативно-розыскные действия осуществлялись в Черновицкой, Волынской, Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Запорожской областях и Киеве.

Было задержано 50 человек - также задокументировано более 30 млн грн неправомерной выгоды и убытков. Разоблачены системные схемы уклонения от военной службы и незаконного выезда за границу.

Следствие также установило, что 22 человека причастны к организации незаконной переправки военнообязанных.

Напомним

В Харькове и Днепропетровской области правоохранители разоблачили должностных лиц ВВК, которые за взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов.