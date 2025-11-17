Прокуроры разоблачили масштабные злоупотребления в оборонной сфере Украины - Офис генпрокурора
Киев • УНН
Прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны задокументировали десятки масштабных злоупотреблений, задержав 50 человек и выявив более 30 млн грн неправомерной выгоды. Разоблачены системные схемы уклонения от военной службы и незаконного выезда за границу в семи областях и Киеве.
Прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны за последние три недели задокументировали десятки масштабных злоупотреблений в оборонной сфере Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Подробности
Были задержаны должностные лица сектора обороны - также были разоблачены организаторы незаконной переправки военнообязанных за границу.
Оперативно-розыскные действия осуществлялись в Черновицкой, Волынской, Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Запорожской областях и Киеве.
Было задержано 50 человек - также задокументировано более 30 млн грн неправомерной выгоды и убытков. Разоблачены системные схемы уклонения от военной службы и незаконного выезда за границу.
Следствие также установило, что 22 человека причастны к организации незаконной переправки военнообязанных.
Напомним
В Харькове и Днепропетровской области правоохранители разоблачили должностных лиц ВВК, которые за взятки "переводили" военных из боевых частей в тыл. Стоимость "услуги" колебалась от 3 до 15 тыс. долларов.