За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрили посадовців ВЛК
Правоохоронці викрили посадовців ВЛК у Харкові та Дніпропетровській області, які за хабарі від 3 до 15 тис. доларів переводили військових з бойових частин у тил. Жінку-членкиню ВЛК затримали у Харкові, а згодом і очільника ВЛК, їм повідомлено про підозру.
У Харкові правоохоронці викрили посадовців ВЛК, які за хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тис. доларів, передає УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
Працівники ДБР викрили голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували корупційний бізнес на підроблених медичних висновках.
Посадовці визнавали військовослужбовців бойових частин "обмежено придатними до служби", що дозволяло переводити їх до тилових підрозділів — територіальних центрів комплектування, військових навчальних закладів або частин забезпечення. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тис. доларів залежно від рівня знайомства чи фінансового стану "клієнтів".
За даними слідства, харківська членкиня ВЛК шукала клієнтів, а потім передавала документи своєму колезі, який був відряджений з Харкова в Дніпропетровську область на посаду голови військово-лікарської комісії.
Жінку затримали у Харкові після отримання 3 тис. доларів в одному з епізодів, а згодом затримано було й очільника ВЛК.
Додамо
Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 20 тис. доларів, медичні документи, ноутбук, мобільні телефони та печатку лікаря з ознаками підроблення. За оперативними даними, нею користувалися для видачі фіктивних консультативних висновків, на підставі яких військовослужбовців офіційно направляли на ВЛК. У помешканні керівника комісії також вилучили речовини рослинного походження, схожі на наркотичні.
Обом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
У межах розслідування перевіряється причетність до злочину інших осіб, зокрема працівників територіальних центрів комплектування, резюмували у ДБР.
