Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 19303 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
17 вересня, 05:30 • 25097 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 27505 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 83574 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22 • 104014 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 14:08 • 51011 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 60933 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 98050 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 31251 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрили посадовців ВЛК

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Правоохоронці викрили посадовців ВЛК у Харкові та Дніпропетровській області, які за хабарі від 3 до 15 тис. доларів переводили військових з бойових частин у тил. Жінку-членкиню ВЛК затримали у Харкові, а згодом і очільника ВЛК, їм повідомлено про підозру.

За хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил: у Харкові викрили посадовців ВЛК

У Харкові правоохоронці викрили посадовців ВЛК, які за хабарі "переводили" військових з бойових частин у тил. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тис. доларів, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Працівники ДБР викрили голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували корупційний бізнес на підроблених медичних висновках.

"За хабарі ВЛК від 3 до 15 тис. доларів за кордон виїхали тисячі людей" – Зеленський30.08.23, 22:35 • 826096 переглядiв

Посадовці визнавали військовослужбовців бойових частин "обмежено придатними до служби", що дозволяло переводити їх до тилових підрозділів — територіальних центрів комплектування, військових навчальних закладів або частин забезпечення. Вартість "послуги" коливалася від 3 до 15 тис. доларів залежно від рівня знайомства чи фінансового стану "клієнтів".

За даними слідства, харківська членкиня ВЛК шукала клієнтів, а потім передавала документи своєму колезі, який був відряджений з Харкова в Дніпропетровську область на посаду голови військово-лікарської комісії.

За хабарі "списував" ухилянтів з військового обліку: у Чернігові викрили очільника ВЛК09.04.24, 12:18 • 24088 переглядiв

Жінку затримали у Харкові після отримання 3 тис. доларів в одному з епізодів, а згодом затримано було й очільника ВЛК.

Додамо

Під час обшуків у фігурантів вилучили понад 20 тис. доларів, медичні документи, ноутбук, мобільні телефони та печатку лікаря з ознаками підроблення. За оперативними даними, нею користувалися для видачі фіктивних консультативних висновків, на підставі яких військовослужбовців офіційно направляли на ВЛК. У помешканні керівника комісії також вилучили речовини рослинного походження, схожі на наркотичні.

Обом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

У межах розслідування перевіряється причетність до злочину інших осіб, зокрема працівників територіальних центрів комплектування, резюмували у ДБР.

Вимагав хабар у військового: на Буковині затримали голову ВЛК17.11.23, 15:17 • 13028 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Дніпропетровська область
Україна
Харків