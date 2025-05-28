Дія (сервіс)

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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
17:16 • 14101 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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28 травня, 14:57 • 41780 перегляди

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