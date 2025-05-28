Дія (сервіс)

В ДСНС заявили, що правило "двох стін" не гарантує безпеки під час обстрілів. Українцям рекомендують оновити інформацію про
найближчі укриття та обговорити план дій з рідними.
Сервіси були недоступні з 24 по 27 травня через технічні роботи з реєстрами транспортних засобів та адмінправопорушень. Зараз
послуги повністю відновлені.
Уряд інвестує значні кошти в українську освіту, зокрема, на укриття в школах, шкільні автобуси та реформу НУШ. Пріоритетом є
підготовка дітей до викликів 21 століття.
Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали угоду на 50 млн євро для забезпечення житлом ВПО. Кошти підуть на пільгові іпотеки
під 3% річних терміном до 30 років.