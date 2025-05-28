Дія (сервіс)

Україна отримає 50 млн євро на житло для переселенців: стосується пільгових іпотек під 3%

Україна та Банк розвитку Ради Європи підписали угоду на 50 млн євро для забезпечення житлом ВПО. Кошти підуть на пільгові іпотеки під 3% річних терміном до 30 років.