Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів

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В Україні уточнили правила доступу до укриттів, розташованих у школах та дитячих садках. Відтепер ховатися там від обстрілів людям, які не мають стосунку до роботи в цих закладах, можна лише за окремим рішенням місцевої влади та за дотримання визначених вимог безпеки.

УНН розповідає, що передбачають нові правила, хто зможе користуватися шкільними укриттями, чи пускатимуть туди людей уночі та куди звертатися у разі відмови.

Кабмін змінив правила доступу до укриттів у школах і дитсадках

Кабінет Міністрів України постановою №1288 від 15 жовтня 2026 року вніс зміни до нормативних актів, які регулюють використання захисних споруд цивільного захисту. Документ офіційно опублікували 21 жовтня, і з цієї дати всі нові положення набули чинності.

Зміни стосуються, зокрема, укриттів, які розташовані безпосередньо в будівлях закладів дошкільної та загальної середньої освіти або на їхніх територіях. Основний принцип полягає в тому, що під час очного навчання пріоритет у використанні таких споруд мають діти та працівники закладів освіти. Але у випадку для шкіл урядовці все ж таки передбачили можливість спільного користування укриттями з іншими мешканцями громади.

Зауважимо, що назвати це положення абсолютно новою забороною для населення, як це подають у соцмережах і деяких Telegram- каналах, некоректно. Обмеження доступу сторонніх осіб до укриттів закладів освіти під час очного навчання діяли й раніше: відповідні положення закріпила постанова Кабміну №1331 від 19 грудня 2023 року. Нове рішення уряду насамперед деталізує порядок спільного використання шкільних укриттів, вимоги до безпеки дітей та обов'язки відповідальних осіб.

Хто може ховатися в укриттях дитсадків і шкіл

Для дитячих садків в Україні діють окремі правила. Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України "Про дошкільну освіту", захисні споруди, які перебувають на балансі або території таких закладів, використовуються виключно для захисту учасників освітнього процесу. До них належать вихованці дитсадків, вихователі, помічники вихователів, інші працівники закладу, а також батьки вихованців. Такий перелік визначає стаття 18 Закону України "Про дошкільну освіту".

У школах під час очного навчання укриття також призначені для учасників освітнього процесу. Йдеться насамперед про школярів, педагогічних та інших працівників. При цьому стаття 52 Закону України "Про освіту" відносить до учасників освітнього процесу й батьків учнів, у той час як їх перебування у садочках кожен заклад регулює окремо.

Раніше Служба освітнього омбудсмена роз'яснювала, що батьки, яких повітряна тривога застала безпосередньо у школі, мають право перебувати в укритті разом з іншими учасниками освітнього процесу. Але при цьому адміністрація повинна враховувати місткість захисної споруди.

Для сторонніх громадян, зокрема мешканців сусідніх будинків, діятимуть інші умови. Скористатися шкільним укриттям вони зможуть відповідно до встановленого порядку доступу.

За яких умов до шкільних укриттів дозволять пускати інших громадян

Постанова №1288 передбачає можливість одночасного перебувати у шкільних укриттях учням, працівникам закладу та іншим категоріям населення. Однак для цього необхідне окреме рішення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Крім того, порядок користування шкільним укриттям визначає його балансоутримувач, зокрема засновник або керівник закладу освіти, з урахуванням вимог відповідної військової адміністрації.

Перш ніж дозволити спільне використання укриття, необхідно оцінити, чи дозволяють його площа, облаштування та організація доступу забезпечити належний захист усіх людей. Зокрема, там мають бути окремі зони для школярів та інших громадян, маршрути пересування, правила поведінки й порядок допуску сторонніх осіб. Крім того, необхідно передбачити обмеження доступу до інших приміщень навчального закладу. Тобто мешканці, яким дозволили користуватися укриттям, не отримують права вільно пересуватися школою.

Важливо, що наявність вільних місць у шкільному укритті сама по собі не означає автоматичного дозволу для сторонніх осіб. Якщо відповідного рішення місцевої влади немає, під час очного навчання доступ до укриття іншим цивільним обмежать.

Як працюватимуть шкільні укриття вночі, у вихідні та під час канікул

Постанова №1288 передбачає, що вночі, у вихідні та свята і цивільних до укриття в приміщенні (на території) школи мають супроводжувати. Це можуть робити охоронці або техпрацівники.

Під час шкільних канікул мешканцям прилеглих будинків, які планують користуватися шкільним укриттям, теж буде необхідно враховувати фактичний режим роботи закладу та затверджені умови користування укриттям. Тому людям варто заздалегідь з'ясувати, чи працює найближче шкільне сховище вночі та хто відповідає за його відкриття.

Ще одна важлива зміна стосується комендантської години. Постанова №1288 передбачає виняток для людей, які прямують до укриття під час повітряної тривоги або повертаються з них після відбою. Проте такий виняток не означає загального дозволу пересуватися містом у комендантську годину з іншою метою.

Як забезпечуватимуть безпеку дітей у спільних укриттях

Однією з головних умов допуску сторонніх громадян до шкільних укриттів залишається забезпечення безпеки учнів. Якщо місцева влада дозволила одночасне перебування школярів та інших мешканців громади, адміністрація закладу повинна організувати простір таким чином, щоб різні категорії відвідувачів були максимально розмежовані.

Насамперед ідеться про виділення окремих зон перебування. За можливості для учнів та інших громадян можуть облаштовувати різні приміщення. Крім того, маршрути пересування школярів та сторонніх осіб до укриття і назад мають якомога менше перетинатися.

Протягом усього часу перебування дітей в укритті повинні бути вчителі. Також передбачено залучення психолога та працівника поліції ( або служби охорони за наявності такої в школі).

Окрему увагу приділяють санітарним умовам. Для учасників освітнього процесу необхідно забезпечити окремі санвузли.

Для дітей з особливими освітніми потребами передбачено облаштування спеціальної кімнати або відокремленої частини приміщення, де вони зможуть отримати психологічну підтримку та необхідні психолого-педагогічні послуги. Також під час організації доступу повинні враховуватися потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Як дізнатися, чи можна користуватися укриттям найближчої школи

Інформація про шкільні укриття, доступні для сторонніх громадян, має оприлюднюватися на офіційних вебпорталах засновників закладів освіти або самих навчальних закладів.

Насамперед людям варто перевірити офіційний сайт найближчої школи, місцевої ради або відповідного управління освіти. Якщо необхідної інформації немає, можна звернутися безпосередньо до адміністрації школи або органу місцевого самоврядування. При цьому доцільно уточнити не лише можливість доступу, а й конкретний вхід до укриття, години його роботи та порядок потрапляння всередину під час тривоги.

Знайти альтернативні захисні споруди можна також через застосунок "Дія". У розділі "Незламність" доступна карта укриттів, де можна переглянути їхнє розташування та прокласти маршрут.

Що робити, якщо під час повітряної тривоги не пускають до шкільного укриття

У разі відмови в доступі насамперед необхідно з'ясувати, чи передбачено використання конкретного укриття сторонніми особами. Якщо школа проводить очне навчання, а місцева влада не ухвалила рішення про спільне користування захисною спорудою, обмеження доступу для сторонніх громадян законне.

Якщо укриття офіційно дозволили використовувати іншим цивільним, проте воно зачинене або людям відмовляють, можна звернутися до адміністрації закладу, балансоутримувача укриття або місцевої влади. Також про це можна повідомити поліцію за номером 102 або ДСНС за номером 101.

За можливості варто зафіксувати адресу укриття, час інциденту та обставини відмови. Фото- чи відеоматеріали можуть допомогти під час подальшого розгляду звернення.

Коли під час обстрілу доступ до шкільного укриття неможливий, потрібно якнайшвидше скористатися найближчою доступною захисною спорудою. Не варто витрачати час на суперечки біля зачинених дверей, коли існує загроза ракетного удару. Якщо при цьому дістатися обладнаного укриття неможливо, необхідно шукати найбезпечніше доступне місце відповідно до рекомендацій ДСНС, уникаючи вікон, скляних конструкцій та інших небезпечних ділянок.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що в одній із столичних шкіл людей не пустили в укриття під час повітряної тривоги.