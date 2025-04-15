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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25859 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155302 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135584 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138486 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134299 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134373 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196249 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77559 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164638 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116927 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Нафта дорожчає на тлі потенційних винятків з мит ​​на автомобілі в США та зростання імпорту нафти Китаєм

Ціни на нафту зросли завдяки виняткам з мит від Трампа та відновленню імпорту нафти Китаєм. Нестабільна торговельна політика США створила невизначеність на ринках нафти.

Економіка • 06:25 • 3848 перегляди

Прем'єр Канади Карні відмовився від інших громадянств на тлі критики щодо несплати податків

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відмовився від громадянств Великої Британії та Ірландії. Він зробив це до присяги, щоб уникнути звинувачень у несплаті податків.

Політика • 14 квітня, 22:17 • 2668 перегляди

Українець Середа здобув "бронзу" Кубка світу зі стрибків у воду

Українець Олексій Середа виборов бронзову медаль на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в канадському Віндзорі. Він випередив австралійця Кессієла Руссо на 0,05 бала.

Спорт • 14 квітня, 06:35 • 2710 перегляди

У Європі зростає радикалізація дітей через онлайн-контен

В Європі зростає загроза радикалізації дітей через онлайн-контент. Екстремісти використовують порно, сцени насильства та соцмережі для впливу на підлітків, що призводить до спроб терактів.

Новини Світу • 13 квітня, 12:12 • 7266 перегляди

Канадці обурені продажем на Amazon товарів про "51-й штат США"

Канадці вимагають від Amazon припинити продаж товарів, де Канаду представлено як 51-й штат США. Петиція проти цього зібрала 70 000 підписів, але Amazon не бачить порушень.

Політика • 12 квітня, 21:21 • 6454 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

Dell, HP та Lenovo припинять імпорт пристроїв у США на два тижні через нові мита Трампа. Nintendo відклала попередні замовлення на Switch 2.

Новини Світу • 12 квітня, 12:08 • 9445 перегляди

Європа представить Трампу план щодо України протягом кількох тижнів - ЗМІ

Велика Британія та Франція представлять Трампу план сил для України, сподіваючись переконати США надати гарантії безпеки Києву. Військові керівники опрацьовують деталі європейської коаліції.

Війна • 11 квітня, 20:13 • 6722 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

Сінгапурський аеропорт Чангі знову очолив рейтинг Skytrax. Він має торговий центр, сади, водоспад, курорти, готелі, виставки, музей, кінотеатр та тематичний парк.

Новини Світу • 10 квітня, 14:56 • 68503 перегляди

Ціни на нафту знизилися на тлі загострення Трампом торгової війни з Китаєм

Ціни на нафту знизились після того, як Трамп посилив торгову війну з Китаєм, незважаючи на оголошення про 90-денну паузу в митах. Китай вже запровадив мита у 84% на товари з США.

Економіка • 10 квітня, 07:16 • 10597 перегляди

У Німеччині урядова коаліція повідомила, якими бачить відносини із США

Коаліційна угода в Німеччині підкреслює, що відносини зі США залишаються вкрай важливими. Німеччина прагне тісної співпраці з Північною Америкою, Канадою та Великою Британією.

Політика • 9 квітня, 15:12 • 12410 перегляди
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Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Запровадження мит США проти ЄС і Китаю – це запрошення до переговорів. Можливі мита ЄС проти США будуть важелем тиску, а не реальними намірами.

Економіка • 9 квітня, 07:20 • 406933 перегляди

Канада введе мито на авто з США у відповідь на дії Трампа

Уряд Канади запровадити 25% мито на американські автомобілі, що не відповідають вимогам USMCA. Також Оттава стимулюватиме внутрішнє виробництво та залучення інвестицій в автопром.

Новини Світу • 9 квітня, 00:48 • 6473 перегляди

Meta посилює захист підлітків у Facebook та Messenger: нова функція

Meta впроваджує "підліткові акаунти" з посиленими засобами захисту у Facebook та Messenger. Це стало відповіддю на критику щодо недостатнього захисту молоді в соцмережах.

Технології • 8 квітня, 13:48 • 8991 перегляди

Карні про приєднання Канади до миротворчого контингенту в Україні: це залежить від обставин

Прем'єр Канади заявив, що приєднання до розміщення контингенту в Україні залежить від обставин.

Війна • 8 квітня, 09:28 • 9749 перегляди

Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

Суспільство • 8 квітня, 09:22 • 9413 перегляди

До Києва прибули бельгійські міністри, посадовців супроводжуватимуть керівники ОПК

Бельгійські урядовці на чолі з прем'єр-міністром прибули до Києва для демонстрації підтримки Україні та обговорення співпраці в оборонній сфері. Їх супроводжують керівники бельгійських оборонних підприємств.

Політика • 8 квітня, 08:00 • 10537 перегляди

Провідна платформа для онлайн-торгівлі не збирається наймати нових працівників без перевірки, що ШІ не впорається сам

Гендиректор Shopify заявив, що компанія не буде розширювати штат, поки не буде доведено, що ШІ не може виконати необхідну роботу. Він закликав команди спочатку використовувати ШІ для досягнення результатів.

Економіка • 8 квітня, 07:19 • 15686 перегляди

Прем'єр Канади: політика Трампа веде США до рецесії та самосаботажу

Марк Карні заявив, що тарифи Трампа шкодять економіці США та світу. Канада готова захистити себе, знижуючи торговельні бар'єри та налагоджуючи зв'язки з іншими країнами.

Економіка • 7 квітня, 18:33 • 10115 перегляди

Туристи скасовують поїздки до США через політику Трампа і обирають інші напрямки

Через політику Трампа туристи скасовують поїздки до США. Канада, Австралія, Європа змінюють напрямки мандрів через погіршення гуманітарної політики.

Новини Світу • 7 квітня, 15:09 • 12013 перегляди

Навчання Китаю навколо Тайваню: країни G7 виступили зі спільною заявою

Міністри закордонних справ країн G7 висловили стурбованість через провокаційні дії Китаю навколо Тайваню. Вони закликали до миру та стабільності в Тайванській протоці.

Політика • 6 квітня, 23:43 • 4729 перегляди

ЄС готує відповідь на мита Трампа: контрзаходи на 28 мільярдів доларів

Країни ЄС планують узгодити контрзаходи проти мит, запроваджених Трампом, на суму до 28 мільярдів доларів. Це може призвести до глобальної торгової війни та рецесії.

Економіка • 6 квітня, 17:42 • 13894 перегляди

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку та день бою на подушках: що ще святкують 6 квітня

6 квітня відзначаємо Міжнародний день спорту, День геолога, День робітника слідчих органів, Всесвітній день настільного тенісу та День боїв на подушках. Вшановуємо святих Мефодія та Євтихія.

Суспільство • 6 квітня, 03:30 • 7782 перегляди

Що відбудеться з організмом після тижня плавання в крижаній воді: відповідь дослідників

Дослідження показало, що щоденне плавання в крижаній воді протягом тижня покращує аутофагію та зменшує запалення. Холод може уповільнити старіння на клітинному рівні.

Суспільство • 5 квітня, 23:01 • 8432 перегляди

У США планують 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска - Reuters

5 квітня в США заплановано 1200 акцій протесту проти Трампа та Маска, які пройдуть у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії. Організатори очікують найбільшу хвилю протестів.

Новини Світу • 5 квітня, 13:22 • 16535 перегляди

росія використовує секс іграшки і косметику для диверсій у Європі: розслідування

Розслідування виявило, що росія, ймовірно, стоїть за вибухами посилок у Великій Британії, Німеччині та Польщі. У посилках із секс-іграшками були приховані саморобні запалювальні пристрої.

Війна • 5 квітня, 11:02 • 15044 перегляди

На фронті за добу 145 боєзіткнень, половина відбулася на двох напрямках: карти Генштабу ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень, найбільше атак росіян зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. Сили оборони відбили численні штурми ворога.

Війна • 5 квітня, 07:27 • 13095 перегляди

Європа та Канада вимагають від рф прийняти угоду щодо припинення вогню

Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.

Війна • 4 квітня, 23:33 • 7986 перегляди

Під посилені мита США потрапляє 70% експорту ЄС на €380 млрд - єврокомісар

За словами єврокомісара МакГрата, майже 70% товарів з ЄС до США потрапляють під посилені мита. Європа готує виважену відповідь та готова до переговорів із США.

Економіка • 3 квітня, 16:20 • 11961 перегляди

Польща втратить до 0,4% ВВП через нові мита США на європейський експорт - Дуда

Нові тарифи США призведуть до скорочення ВВП Польщі на 0,4%, що становить понад 236 млн євро. Дуда назвав це ударом від союзника.

Новини Світу • 3 квітня, 15:44 • 13800 перегляди

Для Голлівуду час введення мит Трампа не міг бути гіршим: пояснили, чому

Нові мита Трампа можуть призвести до скорочення рекламних бюджетів у Голлівуді. Бренди переглядають витрати через економічну невизначеність, що вдарить по традиційних медіа.

Економіка • 3 квітня, 13:57 • 10288 перегляди