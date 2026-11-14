Скандал у світовому хокеї: IIHF оскаржила повернення росії через можливі зв’язки арбітрів із рф

$45.3850.34
ukenru
14:59 • 11541 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити
13:48 • 12967 перегляди
Україна та рф готують обмін полоненими щонайменше 1000 людей - ЛубінецьVideo
13:01 • 12908 перегляди
Зеленський заявив, що США вперше порушили питання щодо членства в НАТО поряд з питанням Донбасу - ЗМІ
11:05 • 18992 перегляди
Європа потерпає від дефіциту кадрів: яких фахівців шукають найбільше та кому легше знайти роботу
14 листопада, 10:14 • 19046 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського нафтового вузла "Самара" та військового аеродрому
14 листопада, 09:01 • 27850 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo
14 листопада, 08:33 • 19033 перегляди
Саміт США-рф-Китай підтвердив Білий дім: тему війни в Україні не очікують, окремої зустрічі Трампа з путіним не планують
14 листопада, 08:12 • 16673 перегляди
Ціни на пальне в Україні пішли вниз: де та на скільки подешевшали бензин і дизель 14 листопада
14 листопада, 06:52 • 18630 перегляди
Ліцензія на виробництво ракет Patriot для України застрягла у Пентагоні - ЗМІ
14 листопада, 05:59 • 20341 перегляди
путін висунув США ультиматум щодо України та всієї Східної Європи – NYT розкрила вимоги кремля
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2м/с
78%
754мм
Популярнi новини
Спроба SpaceX здійснити унікальне подвійне захоплення зі Starship провалиласяPhotoVideo14 листопада, 06:39 • 6946 перегляди
Демократи у Сенаті вимагають у Маска зберегти дані про Starlink в Україні14 листопада, 06:59 • 6276 перегляди
Попередні замовлення GTA 6 перевищили $1 мільярд ще до запуску14 листопада, 08:05 • 15097 перегляди
Авіаколапс у США зірвав понад 15 тисяч рейсів - тисячі мандрівників застрягли в аеропортахVideo14 листопада, 09:23 • 12256 перегляди
В Угорщині знайшли закопані в лісі мільйони: розслідують корупцію за часів Орбана14 листопада, 10:06 • 8888 перегляди
Публікації
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14:59 • 11534 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14:31 • 5666 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 27847 перегляди
UFC 334 у Нью-Йорку: головні бої та кард турніру13 листопада, 12:48 • 76099 перегляди
Кримінальне середовище як джерело інформації: навіщо спецслужбам агентура
Ексклюзив
13 листопада, 07:50 • 75300 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Михайло Федоров
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Італія
Реклама
УНН Lite
Попередні замовлення GTA 6 перевищили $1 мільярд ще до запуску14 листопада, 08:05 • 15121 перегляди
Матч Норвегії та Вельсу за участю зіркового Голанда розсудить українська бригада арбітрів14 листопада, 05:05 • 16260 перегляди
На знімальному майданчику популярного серіалу Netflix "Відділ Q" загинув член знімальної групи14 листопада, 04:07 • 19129 перегляди
У Варшаві скасували концерт російського репера через пісню про насильство над польськими жінками14 листопада, 03:52 • 16121 перегляди
Такої масштабної зупинки авіарейсів у США не було з часів терактів 11 вересня14 листопада, 03:05 • 18961 перегляди
Актуальне
Financial Times
Техніка
Starlink
Свіфт
Іскандер (ОТРК)

Скандал у світовому хокеї: IIHF оскаржила повернення росії через можливі зв’язки арбітрів із рф

Київ • УНН

 • 266 перегляди

IIHF подала до CAS скаргу на допуск російських команд до п’яти турнірів. Федерація сумнівається в незалежності двох арбітрів через їхні поїздки до росії.

Скандал у світовому хокеї: IIHF оскаржила повернення росії через можливі зв’язки арбітрів із рф

Міжнародна федерація хокею (IIHF) подала до Спортивного арбітражного суду (CAS) скаргу на рішення про відновлення участі російських збірних у міжнародних змаганнях. Причина - можливі нерозкриті зв'язки двох арбітрів із росією, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією ЗМІ, IIHF оскаржує рішення CAS від 30 жовтня 2026 року, яким суд зобов'язав допустити російські збірні до п'яти чемпіонатів світу сезону 2026-27.

Підставою для звернення стали обставини, які можуть поставити під сумнів незалежність двох із трьох арбітрів, що розглядали справу. Зокрема, голова арбітражної колегії, італієць Джуліо Палермо, у вересні 2026 року відвідав юридичну конференцію в москві. Це сталося за кілька тижнів до його призначення головою колегії 9 жовтня. Він заявив, що самостійно оплатив свою поїздку до москви, яка не була пов'язана з розглядом справи російських хокеїстів. Інший арбітр, єгиптянин Ісмаїл Селім, також відвідував юридичний захід у російській столиці у травні 2025 року.

За даними журналістів, інформація про ці поїздки не була належним чином розкрита під час арбітражного провадження. Водночас у CAS зазначали, що не вбачають достатніх підстав ставити під сумнів незалежність арбітра.

Що відомо про рішення CAS

30 жовтня Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію Федерації хокею росії та постановив допустити російські збірні до міжнародних змагань. Арбітражна колегія дійшла висновку, що IIHF не надала достатніх доказів загроз безпеці, які могли б обґрунтувати подальше відсторонення російських команд.

Рішення стосується п'яти турнірів, зокрема молодіжного чемпіонату світу, який має розпочатися 26 грудня 2026 року в Канаді, а також чоловічого чемпіонату світу 2027 року в Німеччині.

Повернення росіян уже викликало спротив низки європейських хокейних федерацій. Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Чехія, Латвія та Австрія заявили про небажання проводити матчі проти російських команд. Крім того, канадська влада повідомила про намір не допустити російських хокеїстів до молодіжного чемпіонату світу, навіть якщо вони матимуть чинні візи.

Проти повернення росії також виступили окремі спонсори міжнародних хокейних змагань, які попередили про можливий перегляд співпраці з IIHF.

Контекст

російські та білоруські збірні відсторонили від міжнародних хокейних змагань у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Упродовж наступних років IIHF неодноразово продовжувала обмеження, пояснюючи їх необхідністю гарантувати безпеку учасників турнірів.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол. Українська асоціація футболу та МЗС України закликають не змінювати позицію через війну, що триває.

Олександра Василенко

СпортСвіт
Санкції
Війна в Україні
Reuters
Латвія
Австрія
Фінляндія
Данія
Канада
Швеція
Норвегія
Чехія
Німеччина