Скандал у світовому хокеї: IIHF оскаржила повернення росії через можливі зв’язки арбітрів із рф

Міжнародна федерація хокею (IIHF) подала до Спортивного арбітражного суду (CAS) скаргу на рішення про відновлення участі російських збірних у міжнародних змаганнях. Причина - можливі нерозкриті зв'язки двох арбітрів із росією, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією ЗМІ, IIHF оскаржує рішення CAS від 30 жовтня 2026 року, яким суд зобов'язав допустити російські збірні до п'яти чемпіонатів світу сезону 2026-27.

Підставою для звернення стали обставини, які можуть поставити під сумнів незалежність двох із трьох арбітрів, що розглядали справу. Зокрема, голова арбітражної колегії, італієць Джуліо Палермо, у вересні 2026 року відвідав юридичну конференцію в москві. Це сталося за кілька тижнів до його призначення головою колегії 9 жовтня. Він заявив, що самостійно оплатив свою поїздку до москви, яка не була пов'язана з розглядом справи російських хокеїстів. Інший арбітр, єгиптянин Ісмаїл Селім, також відвідував юридичний захід у російській столиці у травні 2025 року.

За даними журналістів, інформація про ці поїздки не була належним чином розкрита під час арбітражного провадження. Водночас у CAS зазначали, що не вбачають достатніх підстав ставити під сумнів незалежність арбітра.

Що відомо про рішення CAS

30 жовтня Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію Федерації хокею росії та постановив допустити російські збірні до міжнародних змагань. Арбітражна колегія дійшла висновку, що IIHF не надала достатніх доказів загроз безпеці, які могли б обґрунтувати подальше відсторонення російських команд.

Рішення стосується п'яти турнірів, зокрема молодіжного чемпіонату світу, який має розпочатися 26 грудня 2026 року в Канаді, а також чоловічого чемпіонату світу 2027 року в Німеччині.

Повернення росіян уже викликало спротив низки європейських хокейних федерацій. Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Чехія, Латвія та Австрія заявили про небажання проводити матчі проти російських команд. Крім того, канадська влада повідомила про намір не допустити російських хокеїстів до молодіжного чемпіонату світу, навіть якщо вони матимуть чинні візи.

Проти повернення росії також виступили окремі спонсори міжнародних хокейних змагань, які попередили про можливий перегляд співпраці з IIHF.

Контекст

російські та білоруські збірні відсторонили від міжнародних хокейних змагань у лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Упродовж наступних років IIHF неодноразово продовжувала обмеження, пояснюючи їх необхідністю гарантувати безпеку учасників турнірів.

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