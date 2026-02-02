$42.810.04
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Президент FIFA Джанні Інфантіно розглядає можливість повернення росії до міжнародного футболу, стверджуючи, що заборона не принесла результатів. Українська асоціація футболу та МЗС України закликають не змінювати позицію через триваючу війну.

Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували

Президент FIFA Джанні Інфантіно готовий повернути росію в міжнародний футбол, зазначивши, що заборона участі росіян у футбольних змаганнях "нічого не досягла, а лише створила створила більше розчарування та ненависті". Українська асоціація футболу закликала організацію не змінювати свою позицію, допоки триває війна, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав, що майже 700 українських хлопців та дівчат більше не зможуть грати у футбол через те, що їх вбила росія, передає УНН

Українська асоціація футболу закликає ФІФА та її президента Джанні Інфантіно не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України 

- йдеться в заяві. 

В УАФ наголосили, що військові дії на території України тривають, ситуація не покращилась, атаки руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення. росіяни продовжують наступати на лінії зіткнення. 

Через постійні атаки населених пунктів по всій території країни мільйони українців залишаються без світла, води і тепла. Ми не погоджуємось із твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь-яких збірних росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань 

- додали в асоціації. 

Окрім того, в УАФ нагадали, що ця позиція та застереження зазначені у рішенні Спортивного арбітражного суду міста Лозанни у справі CAS 2022/A/8708 Football Union of Russia (FUR) v. Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et al.

679 українських дівчат і хлопців ніколи не зможуть грати у футбол - росія вбила їх. І продовжує вбивати інших, тоді як моральні дегенерати пропонують скасувати заборони, незважаючи на те, що росія не припинила війну. Майбутні покоління будуть вважати це ганьбою, що нагадує Олімпійські ігри 1936 року 

- написав Андрій Сибіга в Х.

Контекст 

Президент FIFA Джанні Інфантіно заявив, що готовий обговорити можливість зняття заборони на участь російських команд у міжнародних турнірах.

Ми мусимо. Безумовно. Оскільки ця заборона нічого не досягла, вона лише створила більше розчарування та ненависті 

- сказав Інфантіно. 

Він додав, що, на його думку, "допомогло б, якби дівчата та хлопці з росії мали можливість грати у футбол в інших частинах Європи". 

Доповнення

Під егідою УЄФА проходять низка змагань у Європі, зокрема Чемпіонат Європи серед збірних різних вікових категорій, а також клубні змагання такі як Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій та Суперкубок УЄФА.

28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили збірну від участі в усіх змаганнях під своєю егідою через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього команда має можливість грати лише товариські матчі.

Раніше Інфантіно вже висловлювався за повернення росії до міжнародного футболу. Водночас президент UEFA Александер Чеферін заявляв, що поки триває російська агресія проти України цього не буде.

Нагадаємо 

Високопосадовці УЄФА вважають, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні.

Павло Башинський

