УЄФА: повернення росії до міжнародних змагань неможливе, поки не буде політичного врегулювання

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 2474 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 6524 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 10763 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 22631 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 20001 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 19994 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 20158 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22829 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28399 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40219 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.3м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 30819 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 17674 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 12124 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 10120 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 16106 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 10763 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 5246 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 22631 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 66420 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 69588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 5246 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 12150 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 43393 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 41213 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 46075 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Опалення

УЄФА: повернення росії до міжнародних змагань неможливе, поки не буде політичного врегулювання

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Повернення росії до міжнародних змагань під егідою УЄФА, навіть на молодіжному рівні, неможливе до мирного врегулювання війни. УЄФА відмовився від допуску росії до змагань U-17 у 2023 році.

УЄФА: повернення росії до міжнародних змагань неможливе, поки не буде політичного врегулювання

Високопосадовці УЄФА вважають, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні. Про це пише видання RTЕ, передає УНН.

Деталі

Високопосадовці європейського футболу вважають, що повернення росії до міжнародних змагань навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто політичного врегулювання

- пише видання.

Зазначається, що у четвер Олімпійський саміт рекомендував дозволити юним спортсменам з росії та білорусі змагатися під їхніми національними прапорами, а міжнародні федерації попросив розглянути, як це зробити.

Це стало б найбільшим кроком до повернення росії до міжнародного спорту з моменту заборони її спортсменів Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) у 2022 році після вторгнення в Україну

- додає видання.

УЄФА раніше вже розглядав можливість повторного допуску росії до змагань серед збірних до 17 років ще у 2023 році, але зрештою відмовився від цього плану.

Зрозуміло, що в європейській грі залишається скептицизм щодо практичних аспектів повернення росії, навіть на рівні молоді. росію можуть знову прийняти до ФІФА та УЄФА, але джерела зазначають, що хоча політична ситуація залишається невирішеною, багато країн все одно відмовляться грати проти них або навіть допускати їх на свою територію

 - зазначає видання.

Доповнення

Під егідою УЄФА проходять низка змагань у Європі, зокрема Чемпіонат Європи серед збірних різних вікових категорій, а також клубні змагання такі як Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій та Суперкубок УЄФА.

28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили збірну від участі в усіх змаганнях під своєю егідою через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього команда має можливість грати лише товариські матчі.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно висловлювався за повернення росії до міжнародного футболу. Водночас президент УЄФА Александер Чеферін заявляв, що поки триває російська агресія проти України цього не буде.

Президент ФІФА сподівається на повернення росії у футбол: що кажуть в УЄФА04.04.25, 02:55 • 6661 перегляд

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 11 грудня рекомендував спортивним федераціям дозволити юніорським спортсменам із росії та білорусі брати участь у міжнародних змаганнях без попередніх обмежень.

Павло Башинський

СпортПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
УЄФА
Україна