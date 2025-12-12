УЄФА: повернення росії до міжнародних змагань неможливе, поки не буде політичного врегулювання

Високопосадовці УЄФА вважають, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні. Про це пише видання RTЕ, передає УНН.

Деталі

Високопосадовці європейського футболу вважають, що повернення росії до міжнародних змагань навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто політичного врегулювання - пише видання.

Зазначається, що у четвер Олімпійський саміт рекомендував дозволити юним спортсменам з росії та білорусі змагатися під їхніми національними прапорами, а міжнародні федерації попросив розглянути, як це зробити.

Це стало б найбільшим кроком до повернення росії до міжнародного спорту з моменту заборони її спортсменів Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) у 2022 році після вторгнення в Україну - додає видання.

УЄФА раніше вже розглядав можливість повторного допуску росії до змагань серед збірних до 17 років ще у 2023 році, але зрештою відмовився від цього плану.

Зрозуміло, що в європейській грі залишається скептицизм щодо практичних аспектів повернення росії, навіть на рівні молоді. росію можуть знову прийняти до ФІФА та УЄФА, але джерела зазначають, що хоча політична ситуація залишається невирішеною, багато країн все одно відмовляться грати проти них або навіть допускати їх на свою територію - зазначає видання.

Доповнення

Під егідою УЄФА проходять низка змагань у Європі, зокрема Чемпіонат Європи серед збірних різних вікових категорій, а також клубні змагання такі як Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій та Суперкубок УЄФА.

28 лютого 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили збірну від участі в усіх змаганнях під своєю егідою через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього команда має можливість грати лише товариські матчі.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно висловлювався за повернення росії до міжнародного футболу. Водночас президент УЄФА Александер Чеферін заявляв, що поки триває російська агресія проти України цього не буде.

Президент ФІФА сподівається на повернення росії у футбол: що кажуть в УЄФА

Нагадаємо

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 11 грудня рекомендував спортивним федераціям дозволити юніорським спортсменам із росії та білорусі брати участь у міжнародних змаганнях без попередніх обмежень.