Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
Київ • УНН
У новорічну ніч екстрені служби в Україні прийняли понад 5500 повідомлень, опрацювавши 1105 викликів. Серед них два стосувалися піротехніки: у Києві інформація не підтвердилася, а в Дніпрі шукають причетних.
У новорічну ніч екстрені служби в Україні прийняли 5500 повідомлень, опрацювали 1105 викликів, зокрема і два щодо піротехніки - у Києві, де випадок не підтвердився, та Дніпрі, де причетних шукають, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.
Як пройшла новорічна ніч. У період з 23:00 31 грудня до 05:00 1 січня всього на лінію 112 надійшло понад 5 500 повідомлень, які розглядали різні служби
З його слів, фахівці "опрацювали 1105 викликів".
Зокрема, ми опрацьовували й виклики про використання піротехнічних засобів. У столиці - інформація не підтвердилася, у Дніпрі - поліцейські встановлюють осіб, причетних до запуску феєрверків
Як повідомляли у поліції Києва, столичними-телеграм каналами поширилась інформація про нібито запуск салюту у Шевченківському районі.
Новорічна ніч у Києві: поліція не зафіксувала грубих порушень01.01.26, 10:44 • 2334 перегляди
Також, з його слів, цієї новорічної ночі бійці бойової бригади патрульної поліції "Хижак" перебували на варті знищення ворога на лінії бойового зіткнення.
"Новорічна ніч минула - ми цілодобово лишаємося на службі", - підкреслив Білошицький.