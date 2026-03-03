Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 30687 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 39140 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 30778 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 30859 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 30000 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 16416 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17007 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16699 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 36940 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17684 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.9м/с
86%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп2 березня, 17:14 • 12241 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 15884 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 6222 перегляди
Сили ППО працюють у Києві та області2 березня, 20:08 • 6636 перегляди
Зеленський: якщо хтось вийде з переговорів, Україна діятиме інакше, щоб зупинити війну23:37 • 8192 перегляди
Публікації
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 15909 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 30688 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 34389 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 41224 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 36940 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 6258 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 16861 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 21580 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 22312 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 80037 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Державний департамент США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу через серйозні ризики для безпеки. До переліку, зокрема, увійшли Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль та Саудівська Аравія.

Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу

Державний департамент США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу. Про це у соцмережі Х повідомила помічниця держсекретаря США Мора Намдар, інформує УНН.

Деталі

До переліку держав потрапили Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль, Західний берег і сектор Гази, Йорданія, Кувейт, Ліван, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Сирія, Об'єднані арабські емірати та Ємен.

Держсекретар Марко Рубіо та Державний департамент закликають американців негайно виїздити з перелічених нижче країн, використовуючи доступний комерційний транспорт, через серйозні ризики для безпеки

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану, яку прогнозували на 4-5 тижнів, має потенціал для продовження.

Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"03.03.26, 01:02 • 3592 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Дипломатка
Ізраїль
Державний департамент США
Ірак
Ліван
Йорданія
Сирія
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Єгипет
Іран
Ємен