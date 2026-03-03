Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу
Київ • УНН
Державний департамент США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу через серйозні ризики для безпеки. До переліку, зокрема, увійшли Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль та Саудівська Аравія.
Державний департамент США закликав американців негайно покинути країни Близького Сходу. Про це у соцмережі Х повідомила помічниця держсекретаря США Мора Намдар, інформує УНН.
Деталі
До переліку держав потрапили Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Ізраїль, Західний берег і сектор Гази, Йорданія, Кувейт, Ліван, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Сирія, Об'єднані арабські емірати та Ємен.
Держсекретар Марко Рубіо та Державний департамент закликають американців негайно виїздити з перелічених нижче країн, використовуючи доступний комерційний транспорт, через серйозні ризики для безпеки
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану, яку прогнозували на 4-5 тижнів, має потенціал для продовження.
Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"03.03.26, 01:02 • 3592 перегляди