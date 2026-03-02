Сили ППО працюють у Києві та області
Київ • УНН
У Києві та області працюють сили ППО. Міський голова Києва Віталій Кличко та Київська ОВА повідомили про рух ворожих безпілотників.
У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
У Київській області також працюють сили ППО, в області зафіксовано ворожі безпілотники.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги