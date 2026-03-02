Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський

$43.100.11
1 березня, 20:23 • 30837 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 63159 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 60265 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 65877 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 73607 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 74395 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 77891 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 79669 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 82556 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 76177 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Популярнi новини
Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши його режим терористичним2 березня, 01:16 • 45900 перегляди
Британська база на Кіпрі зазнала атаки після надання дозволу США на удари по іранських об'єктах - ЗМІ2 березня, 01:51 • 45392 перегляди
Ізраїль мобілізує 100 тисяч резервістів для війни проти Ірану - ЗМІ2 березня, 02:27 • 18827 перегляди
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 17354 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 20833 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 123538 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 129461 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 110759 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 111734 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 111525 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Рафаель Гроссі
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 67025 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 64833 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 60322 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 58696 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 70934 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Зеленський заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та РФ, заплановані на 5-6 березня, не скасовані. Місце зустрічі в Абу-Дабі залишається під питанням через бойові дії.

Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський

Черговий раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та рф передбачалося провести орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі, однак через бойові дії українська сторона не може підтвердити, що зустріч відбудеться саме там, але її ніхто не скасовував, заявив журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалася в період з 5-го по 8-ме, орієнтовно 5-6 березня. Зустріч планувалася в Абу-Дабі. Поки що, через ці бойові дії сьогоднішні, ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але, тим не менш, ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливо

- сказав Зеленський.

Президент повторив, що "ніхто нічого поки що не відміняє".

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, у нас є Швейцарія, майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатися. Ми будемо точно підтримувати будь-які з цих трьох майданчиків щодо зустрічі, чекаємо відповіді від партнерів", - зазначив Зеленський.

Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський26.02.26, 22:09 • 12557 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Швейцарія
Абу-Дабі
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна