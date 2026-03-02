Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський

Черговий раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та рф передбачалося провести орієнтовно 5-6 березня в Абу-Дабі, однак через бойові дії українська сторона не може підтвердити, що зустріч відбудеться саме там, але її ніхто не скасовував, заявив журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалася в період з 5-го по 8-ме, орієнтовно 5-6 березня. Зустріч планувалася в Абу-Дабі. Поки що, через ці бойові дії сьогоднішні, ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але, тим не менш, ніхто не скасовував зустріч. Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливо - сказав Зеленський.

Президент повторив, що "ніхто нічого поки що не відміняє".

"Якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети і дрони, то я думаю, що у нас є Туреччина, у нас є Швейцарія, майданчики, які вже працювали і давали можливість нам всім зустрічатися. Ми будемо точно підтримувати будь-які з цих трьох майданчиків щодо зустрічі, чекаємо відповіді від партнерів", - зазначив Зеленський.

