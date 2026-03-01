$43.210.00
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
07:44 • 15307 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 36717 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 47288 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 61289 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 66573 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 67421 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 50836 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 52029 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 53704 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Після загибелі Алі Хаменеї тимчасовим лідером Ірану став аятола Аліреза Арафі. Він увійшов до складу тимчасової ради керівництва разом з президентом та головним суддею.

Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі

У Ірані після загибелі Алі Хаменеї призначили тимчасового нового лідера - ним став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі. Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство ISNA.

Деталі

Відповідно до іранської конституції, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.

Також до складу цієї ради увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї.

Контекст

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Серед них - начальник Генерального штабу та міністр оборони.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.

Євген Устименко

