Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
Київ • УНН
Після загибелі Алі Хаменеї тимчасовим лідером Ірану став аятола Аліреза Арафі. Він увійшов до складу тимчасової ради керівництва разом з президентом та головним суддею.
Деталі
Відповідно до іранської конституції, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.
Також до складу цієї ради увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї.
Контекст
Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.
Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни. Серед них - начальник Генерального штабу та міністр оборони.
Нагадаємо
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де розташовані британські військові бази.