Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом

Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
00:05 • 19725 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 36216 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 44546 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 54705 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 44985 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 48807 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 50549 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 56546 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 50194 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios28 лютого, 20:17 • 11967 перегляди
Каллас збирає європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран28 лютого, 20:25 • 6278 перегляди
Іран заявляє про готовність до тривалої війни та заперечує суттєві втрати від авіаударів28 лютого, 21:05 • 6046 перегляди
Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей28 лютого, 21:37 • 7750 перегляди
В Ірані сформували тимчасову раду для управління країною після загибелі Верховного лідера04:37 • 7776 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 49562 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 53662 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 45358 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 49225 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 50151 перегляди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Масуд Пезешкіян
Беньямін Нетаньягу
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Україна
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 27053 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 26575 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 26056 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 26029 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 39942 перегляди
Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Влада Афганістану підтвердила обстріл пакистанської авіації над Кабулом, що спричинило вибухи. Це стало відповіддю на попередні удари Пакистану по афганській території.

Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом

Влада Афганістану офіційно підтвердила факт обстрілу пакистанської авіації в небі над столицею, що спровокувало серію потужних вибухів та стрілянину в Кабулі ще до світанку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Речник адміністрації Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що нічні вибухи, які налякали мешканців Кабула, були результатом роботи афганської протиповітряної оборони по ворожих повітряних цілях.

У Кабулі було здійснено атаки протиповітряної оборони на пакистанські літаки. Мешканці Кабула не повинні хвилюватися

– підкреслив Муджахід, закликаючи населення до спокою.

Водночас офіційний Ісламабад наразі утримується від коментарів щодо обстрілу своїх літаків, хоча раніше підтверджував нанесення ударів по афганській території для знищення інфраструктури бойовиків.

Територіальні суперечки та звинувачення у приховуванні терористів

Конфлікт загострився після серії пакистанських авіаударів по афганських урядових об'єктах, які Пакистан називає відповіддю на діяльність угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан".

Ісламабад стверджує, що бойовики використовують афганську землю як базу для нападів, проте Кабул категорично заперечує ці закиди, називаючи дії сусіда порушенням державного суверенітету. Афганістан вже оголосив про проведення операцій у відповідь уздовж 2600-кілометрового кордону, що фактично припиняє будь-які попередні спроби Ірану виступити посередником у діалозі між сторонами.

На кордоні Пакистану та Афганістану розпочався масований артилерійський обстріл на тлі загострення війни28.02.26, 23:44 • 4324 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Талібан
Кабул
Афганістан
Пакистан
Іран