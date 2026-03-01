Афганістан відкрив вогонь по пакистанських літаках над Кабулом
Київ • УНН
Влада Афганістану підтвердила обстріл пакистанської авіації над Кабулом, що спричинило вибухи. Це стало відповіддю на попередні удари Пакистану по афганській території.
Влада Афганістану офіційно підтвердила факт обстрілу пакистанської авіації в небі над столицею, що спровокувало серію потужних вибухів та стрілянину в Кабулі ще до світанку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Речник адміністрації Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що нічні вибухи, які налякали мешканців Кабула, були результатом роботи афганської протиповітряної оборони по ворожих повітряних цілях.
У Кабулі було здійснено атаки протиповітряної оборони на пакистанські літаки. Мешканці Кабула не повинні хвилюватися
Водночас офіційний Ісламабад наразі утримується від коментарів щодо обстрілу своїх літаків, хоча раніше підтверджував нанесення ударів по афганській території для знищення інфраструктури бойовиків.
Територіальні суперечки та звинувачення у приховуванні терористів
Конфлікт загострився після серії пакистанських авіаударів по афганських урядових об'єктах, які Пакистан називає відповіддю на діяльність угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан".
Ісламабад стверджує, що бойовики використовують афганську землю як базу для нападів, проте Кабул категорично заперечує ці закиди, називаючи дії сусіда порушенням державного суверенітету. Афганістан вже оголосив про проведення операцій у відповідь уздовж 2600-кілометрового кордону, що фактично припиняє будь-які попередні спроби Ірану виступити посередником у діалозі між сторонами.
