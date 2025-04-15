Афганістан

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24504 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151103 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136056 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132430 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132985 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195494 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77400 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164502 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Талібан взяв під суворий контроль бороди і зачіски чоловіків в Афганістані

ООН повідомляє про посилення контролю Талібану над цивільним життям в Афганістані. Закон про ісламську мораль обмежує свободи, особливо для жінок, та впливає на економіку.

Новини Світу • 10 квітня, 15:18 • 10197 перегляди

Іран розробляє нові безпілотні системи через загрозу з боку США - ЗМІ

Іран розробляє нові безпілотні системи і будує бази для захисту від США та їх союзників. Країна активно розвиває можливості БпЛА, ставши великим експортером, зокрема до росії.

Новини Світу • 10 квітня, 14:26 • 10589 перегляди

Німеччина призупинила прийом біженців за програмою переселення ООН

Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.

Новини Світу • 8 квітня, 13:45 • 7140 перегляди

США скорочують допомогу 14 країнам: це може стати "смертним вироком"

Всесвітня продовольча програма ООН заявила про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. Скорочення можуть призвести до трагічних наслідків.

Економіка • 8 квітня, 09:37 • 9228 перегляди

У росії можуть "легалізувати" рух "Талібан": коли суд розгляне рішення

Генпрокуратура рф просить верховний суд призупинити заборону руху "Талібан". Питання розглянуть 17 квітня, а ініціаторами виступили мзс та мін'юст рф.

Новини Світу • 31 березня, 14:45 • 22535 перегляди

"Посилання віцепрезидента невірне": прем'єрка Данії відреагувала на критику США щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.

Новини Світу • 29 березня, 12:39 • 20399 перегляди

Уряд Чехії закликає ЄС допомогти Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода

Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.

Новини Світу • 16 березня, 23:22 • 14994 перегляди

Трампу пропонують націлитися на 43 країни у новому списку заборони на поїздки, серед пропозицій рф та білорусь - NYT

Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.

Новини Світу • 15 березня, 07:37 • 22066 перегляди

"Перемоги не припиняються": Білий дім оприлюднив 50 досягнень Трампа за перші 50 днів його президентства

Адміністрація Трампа опублікувала список із 50 досягнень президента за перші 50 днів його другого терміну. Серед них боротьба з нелегальною міграцією, повернення виробництва в США та "мирні переговори" між Україною та росією.

Новини Світу • 11 березня, 03:20 • 27024 перегляди

США можуть запровадити нову заборону на поїздки: Афганістан і Пакистан під загрозою

Адміністрація Трампа планує запровадити нові обмеження на в'їзд до США, які можуть торкнутися громадян Афганістану та Пакистану. Заборона може ускладнити в'їзд тисячам афганців, які отримали спеціальні візи через співпрацю з США.

Новини Світу • 6 березня, 03:37 • 27097 перегляди

Смертник атакував військові казарми в Пакистані: 9 людей загинуло, десятки поранені

Терорист-смертник підірвав автомобіль біля казарм у місті Банну, після чого відбувся штурм бойовиків. В результаті теракту загинули 9 цивільних осіб, включаючи трьох дітей, шестеро нападників були ліквідовані.

Новини Світу • 4 березня, 18:38 • 16751 перегляди

ООН стурбована ситуацією з правами людини та поглибленням конфліктів, зокрема війною рф проти України

Верховний комісар ООН з прав людини висловив занепокоєння щодо політичного курсу низки країн та ескалації насильства у світі. Особливу увагу приділено війнамі в Україні та у інших країнах світу, правам жінок в Афганістані та Ірані.

Війна • 3 березня, 11:47 • 36097 перегляди

лавров їде в Тегеран на переговори: у фокусі торгівля, енергетика та безпека

Глава МЗС рф лавров 25 лютого відвідає Тегеран на запрошення іранського колеги Аракчі. Сторони обговорять торгівлю, енергетику та міжнародні питання після підписання нового стратегічного договору.

Новини Світу • 25 лютого, 08:11 • 26246 перегляди

Не думаю, що хтось зацікавлений в Афганістані 2.0: Зеленський про можливий сценарій, якщо війна в Україні закінчиться необдумано

Президент України застеріг від необдуманого припинення війни, порівнявши можливі наслідки з ситуацією в Афганістані 2021 року.

Війна • 18 лютого, 14:58 • 30396 перегляди

Зеленський: США говорять речі, які дуже подобаються путіну

Президент України заявив, що США намагаються догодити путіну своїми заявами для досягнення швидкого успіху. Зеленський застеріг від повторення помилок Афганістану та виступив проти територіальних поступок.

Війна • 17 лютого, 23:04 • 72225 перегляди

Як Google видаляла контент на вимогу росії та Китаю: розслідування

Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.

Новини Світу • 16 лютого, 11:45 • 48284 перегляди

Орбан знову заявив, що Україна може стати "Афганістаном" для ЄС

Прем'єр Угорщини заявив, що війна в Україні може стати "Афганістаном" для ЄС. За його словами, складність полягає в тому, як переконати рф припинити війну.

Війна • 15 лютого, 07:55 • 46278 перегляди

Наїзд авто на натовп у Мюнхені: повідомляється про 28 постраждалих

У результаті наїзду автомобіля на натовп у Мюнхені постраждало 28 людей, деякі у тяжкому стані. За кермом був 24-річний шукач притулку з Афганістану, якого затримали на місці події.

Новини Світу • 13 лютого, 12:06 • 33726 перегляди

Україна розпочала виступ на Іграх нескорених-2025 з перемоги у першому баскетбольному матчі

Збірна України перемогла Колумбію з рахунком 12:6 у першому матчі з баскетболу на кріслах колісних на Іграх нескорених-2025 у Ванкувері. Наступний матч українці проведуть з командою Афганістану.

Спорт • 9 лютого, 17:15 • 32020 перегляди

Талібан заборонив співробітникам ООН у Гераті працювати без бороди

У місті Герат таліби заборонили чоловікам-співробітникам ООН голитися, погрожуючи тюремним ув'язненням. Це відбувається на тлі зростання обмежень для гуманітарних місій в Афганістані, де кількість порушень зросла на 56%.

Новини Світу • 9 лютого, 14:36 • 30307 перегляди

Трамп вводить нові санкції проти Міжнародного кримінального суду

Президент США підписав указ про санкції проти МКС через розслідування щодо американців та їх союзників. Обмеження включають фінансові санкції та візові обмеження для причетних до розслідувань осіб та їх сімей.

Новини Світу • 7 лютого, 01:21 • 31989 перегляди

Українські воїни та ветерани є не загрозою: у МЗС відреагували на заяви Дуди

МЗС України не погодилось із заявою президента Польщі про можливу загрозу від українських військових після війни. Відомство наголосило, що ветерани є фактором безпеки для всієї Європи.

Війна • 3 лютого, 18:17 • 37599 перегляди

Стане Афганістаном Європейського Союзу: Орбан зробив скандальну заяву про майбутнє України без переговорів з рф

Прем'єр Угорщини заявив, що без переговорів Україна стане "Афганістаном ЄС". Він також наголосив, що українська перемога неможлива без відправки західних військ в Україну.

Війна • 3 лютого, 15:13 • 75773 перегляди

"Місяці, а не роки": спецпредставник Трампа дав прогноз щодо вирішення питання війни рф проти України

Кіт Келлог заявив про необхідність короткострокового вирішення війни рф проти України протягом місяців, а не років.

Війна • 1 лютого, 08:47 • 65162 перегляди

"Годинник Судного дня" знову перевели: скільки залишилось до апокаліпсису

Вчені перевели "Годинник Судного дня" на 89 секунд до опівночі, що є найближчим показником до катастрофи за 78 років існування проєкту. Причиною стала напруженість міжнародної обстановки.

Новини Світу • 28 січня, 17:46 • 318135 перегляди

Трамп скасував в'їзд в США біженцям, для яких раніше було схвалено дозвіл на проживання

Адміністрація Трампа анулювала дозволи на в'їзд до США для 10 000 біженців, включаючи 1600 афганців. Серед постраждалих - помічники американських військових та родичі діючих військовослужбовців США.

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Законодавці Іраку схвалили законопроект, який, на думку критиків, легалізує дитячі шлюби

Парламент Іраку ухвалив зміни до закону про особистий статус, що розширюють повноваження ісламських судів у сімейних справах. Правозахисники попереджають, що це може легалізувати дитячі шлюби та порушити права жінок.

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Жінки втрачають свої права в Афганістані: їм відмовляють у доступі до освіти

Талібан видав наказ приватним навчальним закладам Герата припинити навчання дівчат старшого віку. Це продовжує серію обмежень прав жінок в Афганістані, включаючи заборону на медичну освіту.

Новини Світу • 15 січня, 14:14 • 26237 перегляди

У Європі зріс оптимізм, що Трамп може не змусити Україну до передчасних переговорів з рф - Bloomberg

Європейські союзники України провели приватні переговори з командою Трампа щодо підтримки України. Чиновники висловили обережний оптимізм, що нова адміністрація США не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з росією.

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Байден про виведення військ з Афганістану: я перший, хто не передає війну наступнику

Джо Байден заявив, що рішення про вивід американських військ з Афганістану було правильним. Президент США підкреслив, що загрози від Аль-Каїди більше не буде, а первинна мета війни досягнута.

Політика • 13 січня, 20:46 • 41165 перегляди