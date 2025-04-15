Афганістан

ООН повідомляє про посилення контролю Талібану над цивільним життям в Афганістані. Закон про ісламську мораль обмежує свободи, особливо для жінок, та впливає на економіку.
Іран розробляє нові безпілотні системи і будує бази для захисту від США та їх союзників. Країна активно розвиває можливості БпЛА, ставши великим експортером, зокрема до росії.
Німеччина тимчасово припинила прийом біженців за програмою ООН через переговори щодо нової коаліції. У 2024-2025 роках країна зобов'язалася прийняти 13 100 біженців.
Всесвітня продовольча програма ООН заявила про загрозу масової загибелі людей через скорочення гуманітарної допомоги США у 14 країнах. Скорочення можуть призвести до трагічних наслідків.
Генпрокуратура рф просить верховний суд призупинити заборону руху "Талібан". Питання розглянуть 17 квітня, а ініціаторами виступили мзс та мін'юст рф.
Прем'єр-міністр Данії відповіла на звинувачення віцепрезидента США щодо недостатнього захисту Гренландії. Міністр закордонних справ Данії розкритикував США за тон.
Уряд Чехії порушує питання в ЄС щодо підтримки мовників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Міністр закордонних справ Чехії наголошує, що закриття мовників було б втратою для демократії.
Адміністрація Трампа розглядає можливість розширення списку країн, громадянам яких буде заборонено в'їзд до США. До списку ввійшли як країни з червоної, так і з помаранчевої зони.
Адміністрація Трампа опублікувала список із 50 досягнень президента за перші 50 днів його другого терміну. Серед них боротьба з нелегальною міграцією, повернення виробництва в США та "мирні переговори" між Україною та росією.
Адміністрація Трампа планує запровадити нові обмеження на в'їзд до США, які можуть торкнутися громадян Афганістану та Пакистану. Заборона може ускладнити в'їзд тисячам афганців, які отримали спеціальні візи через співпрацю з США.
Терорист-смертник підірвав автомобіль біля казарм у місті Банну, після чого відбувся штурм бойовиків. В результаті теракту загинули 9 цивільних осіб, включаючи трьох дітей, шестеро нападників були ліквідовані.
Верховний комісар ООН з прав людини висловив занепокоєння щодо політичного курсу низки країн та ескалації насильства у світі. Особливу увагу приділено війнамі в Україні та у інших країнах світу, правам жінок в Афганістані та Ірані.
Глава МЗС рф лавров 25 лютого відвідає Тегеран на запрошення іранського колеги Аракчі. Сторони обговорять торгівлю, енергетику та міжнародні питання після підписання нового стратегічного договору.
Президент України застеріг від необдуманого припинення війни, порівнявши можливі наслідки з ситуацією в Афганістані 2021 року.
Президент України заявив, що США намагаються догодити путіну своїми заявами для досягнення швидкого успіху. Зеленський застеріг від повторення помилок Афганістану та виступив проти територіальних поступок.
Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.
Прем'єр Угорщини заявив, що війна в Україні може стати "Афганістаном" для ЄС. За його словами, складність полягає в тому, як переконати рф припинити війну.
У результаті наїзду автомобіля на натовп у Мюнхені постраждало 28 людей, деякі у тяжкому стані. За кермом був 24-річний шукач притулку з Афганістану, якого затримали на місці події.
Збірна України перемогла Колумбію з рахунком 12:6 у першому матчі з баскетболу на кріслах колісних на Іграх нескорених-2025 у Ванкувері. Наступний матч українці проведуть з командою Афганістану.
У місті Герат таліби заборонили чоловікам-співробітникам ООН голитися, погрожуючи тюремним ув'язненням. Це відбувається на тлі зростання обмежень для гуманітарних місій в Афганістані, де кількість порушень зросла на 56%.
Президент США підписав указ про санкції проти МКС через розслідування щодо американців та їх союзників. Обмеження включають фінансові санкції та візові обмеження для причетних до розслідувань осіб та їх сімей.
МЗС України не погодилось із заявою президента Польщі про можливу загрозу від українських військових після війни. Відомство наголосило, що ветерани є фактором безпеки для всієї Європи.
Прем'єр Угорщини заявив, що без переговорів Україна стане "Афганістаном ЄС". Він також наголосив, що українська перемога неможлива без відправки західних військ в Україну.
Кіт Келлог заявив про необхідність короткострокового вирішення війни рф проти України протягом місяців, а не років.
Вчені перевели "Годинник Судного дня" на 89 секунд до опівночі, що є найближчим показником до катастрофи за 78 років існування проєкту. Причиною стала напруженість міжнародної обстановки.
Адміністрація Трампа анулювала дозволи на в'їзд до США для 10 000 біженців, включаючи 1600 афганців. Серед постраждалих - помічники американських військових та родичі діючих військовослужбовців США.
Парламент Іраку ухвалив зміни до закону про особистий статус, що розширюють повноваження ісламських судів у сімейних справах. Правозахисники попереджають, що це може легалізувати дитячі шлюби та порушити права жінок.
Талібан видав наказ приватним навчальним закладам Герата припинити навчання дівчат старшого віку. Це продовжує серію обмежень прав жінок в Афганістані, включаючи заборону на медичну освіту.
Європейські союзники України провели приватні переговори з командою Трампа щодо підтримки України. Чиновники висловили обережний оптимізм, що нова адміністрація США не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з росією.
Джо Байден заявив, що рішення про вивід американських військ з Афганістану було правильним. Президент США підкреслив, що загрози від Аль-Каїди більше не буде, а первинна мета війни досягнута.