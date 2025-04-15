Афганістан

Байден про виведення військ з Афганістану: я перший, хто не передає війну наступнику

Джо Байден заявив, що рішення про вивід американських військ з Афганістану було правильним. Президент США підкреслив, що загрози від Аль-Каїди більше не буде, а первинна мета війни досягнута.