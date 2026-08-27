Талібан заборонив будь-які протести в Афганістані та посилив покарання

Режим "Талібану" в Афганістані заборонив проведення демонстрацій та посилив законодавчі обмеження, спрямовані на придушення інакомислення. Правозахисні організації різко розкритикували нові норми, пише УНН із посиланням на AFP.

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Новий пакет законодавчих актів складається з 84 сторінок і, крім заборони протестів, передбачає зміни у роботі силових структур. Зокрема, заарештованих тепер можна утримувати під вартою до 10 днів без пред'явлення звинувачень замість трьох, як це було раніше. За рішенням суду цей термін може бути продовжений.

Директор Human Rights Watch з питань Азії заявив AFP, що "Талібан" посилює законодавство через страх перед інакомисленням. В Amnesty International заборону демонстрацій назвали одним із найжорсткіших рішень режиму за п'ять років його перебування при владі.

"Талібан" посилює контроль над затриманими

Протести в Афганістані стали рідкісними після приходу "Талібану" до влади. Водночас у червні в місті Герат щонайменше двоє людей загинули, коли сили безпеки відкрили вогонь по учасниках акції на підтримку прав жінок, повідомляли в ООН.

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Посилення повноважень силовиків відбувається на тлі вже поширеної практики тілесних покарань в Афганістані. Нове законодавство забороняє поліції бити ув'язнених зброєю, зокрема палицями, без судового ордера.

Водночас силовикам дозволено застосовувати інші форми фізичної сили для того, щоб "змусити підозрюваного покаятися".

Цього місяця афганські сили безпеки також затримали двох співробітників ООН на 11 днів. Причини їхнього затримання офіційно не повідомляли.

Правозахисники вважають нові обмеження черговим кроком до посилення контролю "Талібану" над суспільством та придушення будь-яких проявів незгоди з діями режиму.

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