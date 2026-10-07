У Прилуках ракетний удар рф по багатоповерхівці забрав життя 5 людей, багато поранених

Внаслідок ракетного удару рф у Прилуках по багатоповерхівці 5 людей загинули, ще 25 травмовані, серед них - діти. Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області і ДСНС України, передає УНН.

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Станом на 10:00 внаслідок ракетного удару по місту Прилуки загинуло пʼятеро людей, 25 осіб поранено, у тому числі 5 дітей (3-річна, 5-річна, 8-річна та дві 9-річні дівчинки) та поліцейська Прилуцького РВП - повідомили в поліції.

Також, за інформацією ДСНС, після удару рф по багатоповерхівці одну людину надзвичайникам вдалось врятувати.

"На іншій локації через обстріли рф виникла пожежа у виробничій будівлі", – йдеться у дописі ДСНС.

Наразі, як вказано, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

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