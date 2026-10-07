В Прилуках ракетный удар рф по многоэтажке унёс жизни 5 человек, много раненых
Киев • УНН
Российский удар по многоэтажному дому в Прилуках убил 5 человек и ранил 25, среди них 5 детей и женщина-полицейский. Спасатели освободили одного человека.
В результате ракетного удара рф по многоэтажному дому в Прилуках 5 человек погибли, еще 25 получили травмы, среди них — дети. Об этом сообщили в ГУНП в Черниговской области и ГСЧС Украины, передает УНН.
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По состоянию на 10:00 в результате ракетного удара по городу Прилуки погибли пять человек, 25 человек получили ранения, в том числе 5 детей (3-летняя, 5-летняя, 8-летняя и две 9-летние девочки), а также полицейская Прилукского РОУП
Также, по информации ГСЧС, после удара рф по многоэтажному дому спасателям удалось спасти одного человека.
"На другой локации из-за обстрелов рф возник пожар в производственном здании", — говорится в сообщении ГСЧС.
В настоящее время, как указано, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
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Напомним
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на среду, 7 октября, погибли два человека.