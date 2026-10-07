Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі
Київ • УНН
Унаслідок ворожої атаки на Київ загинули двоє людей. У Дарницькому районі зафіксували наслідки удару по гаражному кооперативу.
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу, 7 жовтня, загинули дві людини. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує УНН.
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О 5:32 в КМВА повідомили, що у Дарницькому районі столиці фіксуються наслідки ворожої атаки на території гаражного кооперативу.
В Дарницькому районі загинуло двоє людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким
Тим часом Повітряні сили попереджають про реактивний БпЛА, що прямує в напрямку Києва з півдня.
Нагадаємо
Уночі 7 жовтня Київ атакували балістичними ракетами та, ймовірно, "Цирконами". Повітряні сили повідомили про загрозу о 3:12.
Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці07.10.26, 04:28 • 5824 перегляди