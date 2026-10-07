Нічна атака на Київ забрала життя двох людей у Дарницькому районі

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на середу, 7 жовтня, загинули дві людини. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує УНН.

Деталі

О 5:32 в КМВА повідомили, що у Дарницькому районі столиці фіксуються наслідки ворожої атаки на території гаражного кооперативу.

В Дарницькому районі загинуло двоє людей. Висловлюємо співчуття рідним та близьким - йдеться у повідомленні.

Тим часом Повітряні сили попереджають про реактивний БпЛА, що прямує в напрямку Києва з півдня.

Нагадаємо

Уночі 7 жовтня Київ атакували балістичними ракетами та, ймовірно, "Цирконами". Повітряні сили повідомили про загрозу о 3:12.

Ракетна атака на Київ: уражено чотири райони столиці