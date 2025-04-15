Військово-повітряні сили України

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19567 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 134569 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125439 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126895 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125374 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127901 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192530 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76767 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164017 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115361 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37226 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48129 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48910 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38690 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 21574 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 96 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16025 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38945 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49171 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 134584 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1552 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10394 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12594 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108443 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110105 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Військово-повітряні сили України

Новини по темi

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичних ракет.

Війна • 13 квітня, 20:43 • 15362 перегляди

Винищувач F-16 збила російська ракета, випущена з С-400 - ЗМІ

За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.

Війна • 12 квітня, 19:49 • 4593 перегляди

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

9 квітня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичної атаки з північно-східного напрямку. Вночі росіяни атакували Україну 55 дронами, 32 з яких було збито.

Війна • 9 квітня, 06:02 • 150926 перегляди

У низці областей України зафіксовано активність ворожих дронів

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Мешканців закликають до укриттів під час тривог.

Війна • 7 квітня, 19:45 • 10605 перегляди

По Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій країні через зліт МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Також є інформація про швидкісну ціль на Сумщині.

Війна • 3 квітня, 11:05 • 9764 перегляди

Терористи обстріляли Дніпропетровщину: поранено цивільну жінку

Ворожі війська обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронів-камікадзе. Поранено 48-річну жінку, пошкоджено будинок. ППО збила ворожий безпілотник.

Суспільство • 2 квітня, 04:50 • 14278 перегляди

ППО України у березні знищила понад 4000 повітряних цілей у березні - ПС ЗСУ

У березні 2025 року українська ППО знищила 4043 повітряні цілі, включаючи ракети, ударні та розвідувальні БпЛА. Авіація Сил оборони завдала ударів по позиціях противника.

Війна • 30 березня, 12:20 • 51171 перегляди

ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

Українські військові завдали удару по прикордонному пункту "Погар", звідки запускали дрони. Знищено інфраструктуру та ліквідовано від 15 до 40 окупантів.

Війна • 28 березня, 19:04 • 34006 перегляди

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

Сили оборони України збивають 90% російських дронів, але ворог збільшує атаки, використовуючи як ударні БПЛА, так і дрони-імітатори. За словами Юрія Ігната, тактика ворога постійно змінюється.

Війна • 24 березня, 10:59 • 82389 перегляди

Над Україною збили 100 зі 179 ворожих дронів

У ніч на 22 березня росія запустила 179 дронів з різних напрямків. Сили ППО збили 100 ударних БПЛА типу Shahed та інших безпілотників на півдні, півночі та в центрі України.

Війна • 22 березня, 07:11 • 14369 перегляди

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Повітряні сили закликають не публікувати відео з прольотами авіації. Навіть короткі записи можуть стати розвідданими для ворога та розкрити позиції пілотів.

Війна • 21 березня, 18:15 • 34939 перегляди

Генштаб підтвердив ураження командного пункту армії рф на бєлгородщині: подробиці удару

18 березня 2025 року українські військові завдали удару по командному пункту підрозділу 20-ї армії рф в Бєлгородській області. Об'єкт використовувався для планування бойових дій проти України.

Війна • 20 березня, 12:09 • 13856 перегляди

Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 23:36 • 80811 перегляди

В небі над Україною цієї ночі збито 73 ворожі БпЛА, 37 безпілотників не досягли своїх цілей - Повітряні сили

росія атакувала Україну 119 ударними БпЛА, з яких 73 були збиті силами ППО. Ще 37 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей, атаки зафіксовані в 12 областях.

Війна • 9 березня, 07:47 • 24918 перегляди

Вибух прогримів у Харкові: місто знову під ударом агресора

У Харкові стався вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Триває масована атака на Україну, зафіксовано зліт МіГ-31К та численні ракети в повітряному просторі.

Суспільство • 7 березня, 04:37 • 71521 перегляди

Повітряні Сили повідомляють про зліт російського МіГ-31К

Українські військові зафіксували зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Громадянам рекомендовано слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати повітряну тривогу.

Війна • 7 березня, 03:44 • 29146 перегляди

У Тернополі лунають вибухи та видно пожежу

У Тернополі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів та видиму пожежу в місті.

Суспільство • 7 березня, 03:10 • 120050 перегляди

Повітряні Сили фіксують запуск крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ситуація під контролем ППО, населення закликають дотримуватися правил безпеки та слідкувати за повідомленнями.

Суспільство • 7 березня, 01:13 • 106555 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу: загроза атаки БпЛА

У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударними безпілотниками. Мешканців Києва закликають терміново прямувати до укриттів.

Війна • 6 березня, 23:56 • 45394 перегляди

Стратегічні бомбардувальники Ту-95 піднялися в повітря з аеродрому рф

З аеродрому оленья у мурманській області рф зафіксовано зліт декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряні Сили ЗСУ закликають стежити за повідомленнями та бути готовими до укриття.

Війна • 6 березня, 22:59 • 114955 перегляди

ЗСУ завдали точних ударів по військових об'єктах рф. У Генштабі розкрили деталі

Повітряні сили України атакували пункт управління 17-го танкового полку рф в окупованих Олешках та опорний пункт 177-го полку в Курській області. Удари є частиною стратегії зі зниження військового потенціалу противника.

Війна • 6 березня, 16:24 • 54760 перегляди

У Кривому Розі пролунав вибух

У Кривому Розі повідомляють про звук вибуху.

Суспільство • 5 березня, 20:07 • 89184 перегляди

Атака дронів: зафіксовані ударні БпЛА над Україною

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про атаку ворожих дронів-камікадзе на кілька областей України. Зафіксовано рух БпЛА у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Війна • 5 березня, 02:14 • 101716 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи

У місті Дніпро зафіксовано вибухи.

Суспільство • 4 березня, 23:43 • 81501 перегляди

Атака дронів на Київщину: зафіксовані пожежа на підприємстві та пошкоджений будинок

В Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа на підприємстві. У багатоповерховому будинку вибито вікна, постраждалих серед цивільних немає.

Війна • 4 березня, 21:39 • 24413 перегляди

По всій Україні повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що створює ракетну небезпеку на всій території країни.

Війна • 3 березня, 09:52 • 33451 перегляди

ППО за одну ніч збила 63 БпЛА - ПС

Українські сили протиповітряної оборони знищили 63 з 79 ворожих БпЛА, переважно "Шахедів". Атака відбулась у 13 областях України, також було зафіксовано 16 імітаторів безпілотників.

Війна • 2 березня, 06:48 • 33522 перегляди

У Києві знову оголошено повітряну тривогу: загроза балістичного удару

В столиці України оголошено повторну повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджають про можливу загрозу балістичного удару по Києву.

Війна • 1 березня, 23:09 • 47430 перегляди

У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА

У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Повітряні Сили повідомили про рух БпЛА у напрямку Києва.

Війна • 1 березня, 21:02 • 44612 перегляди

Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про переміщення ворожих безпілотників у кількох регіонах України. Зафіксовано рух дронів на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Кіровоградщині та Миколаївщині.

Суспільство • 1 березня, 19:45 • 37107 перегляди