Військово-повітряні сили України

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичних ракет.
За даними джерела ВВС, по літаку випустили три ракети. Версія про дружній вогонь виключена, оскільки українські ППО не працювали в районі завдання.
9 квітня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичної атаки з північно-східного напрямку. Вночі росіяни атакували Україну 55 дронами, 32 з яких було збито.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Мешканців закликають до укриттів під час тривог.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій країні через зліт МіГ-31К, носія ракет "Кинджал". Також є інформація про швидкісну ціль на Сумщині.
Ворожі війська обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронів-камікадзе. Поранено 48-річну жінку, пошкоджено будинок. ППО збила ворожий безпілотник.
У березні 2025 року українська ППО знищила 4043 повітряні цілі, включаючи ракети, ударні та розвідувальні БпЛА. Авіація Сил оборони завдала ударів по позиціях противника.
Українські військові завдали удару по прикордонному пункту "Погар", звідки запускали дрони. Знищено інфраструктуру та ліквідовано від 15 до 40 окупантів.
Сили оборони України збивають 90% російських дронів, але ворог збільшує атаки, використовуючи як ударні БПЛА, так і дрони-імітатори. За словами Юрія Ігната, тактика ворога постійно змінюється.
У ніч на 22 березня росія запустила 179 дронів з різних напрямків. Сили ППО збили 100 ударних БПЛА типу Shahed та інших безпілотників на півдні, півночі та в центрі України.
Повітряні сили закликають не публікувати відео з прольотами авіації. Навіть короткі записи можуть стати розвідданими для ворога та розкрити позиції пілотів.
18 березня 2025 року українські військові завдали удару по командному пункту підрозділу 20-ї армії рф в Бєлгородській області. Об'єкт використовувався для планування бойових дій проти України.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.
росія атакувала Україну 119 ударними БпЛА, з яких 73 були збиті силами ППО. Ще 37 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей, атаки зафіксовані в 12 областях.
У Харкові стався вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Триває масована атака на Україну, зафіксовано зліт МіГ-31К та численні ракети в повітряному просторі.
Українські військові зафіксували зліт МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Громадянам рекомендовано слідкувати за повідомленнями та не ігнорувати повітряну тривогу.
У Тернополі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів та видиму пожежу в місті.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ситуація під контролем ППО, населення закликають дотримуватися правил безпеки та слідкувати за повідомленнями.
У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударними безпілотниками. Мешканців Києва закликають терміново прямувати до укриттів.
З аеродрому оленья у мурманській області рф зафіксовано зліт декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряні Сили ЗСУ закликають стежити за повідомленнями та бути готовими до укриття.
Повітряні сили України атакували пункт управління 17-го танкового полку рф в окупованих Олешках та опорний пункт 177-го полку в Курській області. Удари є частиною стратегії зі зниження військового потенціалу противника.
У Кривому Розі повідомляють про звук вибуху.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про атаку ворожих дронів-камікадзе на кілька областей України. Зафіксовано рух БпЛА у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
У місті Дніпро зафіксовано вибухи.
В Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа на підприємстві. У багатоповерховому будинку вибито вікна, постраждалих серед цивільних немає.
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що створює ракетну небезпеку на всій території країни.
Українські сили протиповітряної оборони знищили 63 з 79 ворожих БпЛА, переважно "Шахедів". Атака відбулась у 13 областях України, також було зафіксовано 16 імітаторів безпілотників.
В столиці України оголошено повторну повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджають про можливу загрозу балістичного удару по Києву.
У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Повітряні Сили повідомили про рух БпЛА у напрямку Києва.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про переміщення ворожих безпілотників у кількох регіонах України. Зафіксовано рух дронів на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Кіровоградщині та Миколаївщині.