росія у ніч на 23 листопада вдарила по Україні 153 дронами. З них 134 збито або придушено, є влучання в 11 місцях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 листопада (з 18:00 22 листопада) противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed (60 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed (42 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів