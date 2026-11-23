росія атакувала Україну 153 дронами: ППО знешкодила 134
Київ • УНН
Уночі росія запустила по Україні 153 дрони, 134 з них збили або придушили сили ППО. Зафіксовано влучання на 11 локаціях.
росія у ніч на 23 листопада вдарила по Україні 153 дронами. З них 134 збито або придушено, є влучання в 11 місцях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 листопада (з 18:00 22 листопада) противник атакував 153 ударними БпЛА типу Shahed (60 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 134 ворожі БпЛА типу Shahed (42 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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