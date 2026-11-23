россия атаковала Украину 153 дронами: ПВО обезвредила 134
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 153 дрона, 134 из них сбили или подавили силы ПВО. Зафиксированы попадания в 11 локациях.
россия в ночь на 23 ноября атаковала Украину 153 дронами. Из них 134 были сбиты или подавлены, зафиксированы попадания в 11 местах. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 ноября (с 18:00 22 ноября) противник атаковал 153 ударными БПЛА типа Shahed (60 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское, Чауда.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских БПЛА типа Shahed (42 из них — реактивные), "Гербера" и дронов других типов
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 7 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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