Россия потеряла почти 2,5 тысячи военных за сутки — Генштаб
Киев • УНН
За сутки 22 ноября российские войска потеряли 2 471 военнослужащего. Общие потери с начала вторжения достигли около 1 639 641 человека.
В течение суток 22 ноября противник потерял в войне в Украине 2 471 военнослужащего. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 ноября достигли около 1 639 641 человека.
Напомним
В ночь на 21 ноября Силы обороны нанесли ряд ударов по объектам оккупантов, в частности, поражены склад боеприпасов подразделения противника, пункты управления, а также мост.
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